Je to více nervů, než když jsem závodil. Kreuziger okusí poprvé v nové roli Tour de France

Bývalého silničního profesionála Romana Kreuzigera (38) čeká na Tour de France, jejíž 111. ročník začne v sobotu ve Florencii, jedna velká premiéra. Nejslavnější závod světa, který absolvoval 10krát jako jezdec a v roce 2013 skončil pátý, okusí poprvé v roli hlavního sportovního ředitele stáje Bahrain Victorious. Jak řekl novinářům, je to pro něho psychicky náročnější než v sedle.

"Letos mě chce tým vyzkoušet. Pro mě ale není zásadní, jestli jsem v prvním autě napsaný jako první, nebo jako druhý. Stejně to řešíme společně, než řekneme něco do vysílačky," uvedl Kreuziger.

Jak přiznal, vyhlíží už úvodní etapu. "Nemohu se dočkat, až to v sobotu odstartuje a člověk se dostane do té denní rutiny. Věcí kolem bylo hodně a těším se, až všechno to bláznovství před Tour skončí a začneme závodit. Určitě jsem víc vynervovaný, než když jsem závodil, protože nejsem na kole a nemohu to ovlivnit. Emotivně je to více náročné. Na kole bych třeba něco změnil, ale v autě nemohu změnit nic," vysvětlil Kreuziger.

Jeho dny se liší podle okolností. "Záleží, jaký máme transfer a kdy je start etapy. Vstávám v sedm, do postele chodím v jednu. Někdo nám veze auto, já jedu v autobusu a ještě máme poslední věci k řešení: jak se kluci vyspali, jak se cítí, co očekávají. Podle toho vyhodnotíme situaci a určíme taktiku na danou etapu," přiblížil Kreuziger.

S koncem etapy ale ještě nemá zdaleka hotovo. "Práci na počítači dělá kolega, já chodím po pokojích a bavíme se se závodníky, řešíme rozpoložení. Po večeři řešíme denní prezentace a rozdělujeme role, komu jakou dát. Prochází se etapa, aby si ji člověk osvěžil. Já to chystal ve velovieweru, takže mám jasnou představu o tom, co nás čeká," dodal.

Ohledně ambicí svého týmu se drží spíše při zemi. "Zopakovat loňská tři (etapová) vítězství bude složité. Ale kdyby se třeba povedla etapa a pak tam byli kluci vpředu a bojovali o přední příčky, bylo by to skvělé. Máme tři závodníky na celkové pořadí, po prvním dni volna se rozhodneme, na koho se budeme soustředit. A ti ostatní dostanou volnost, že si třeba orazí jeden den a budou šetřit síly na únik nebo podporu ostatních," řekl Kreuziger.

A kdo je v očích Kreuzigera největším favoritem na zisk žlutého trikotu? "Tadej Pogačar má něco navíc. Umí jednorázovky, etapáky i Grand Tour. Na Giru konkurence byla, ale ti nejlepší přeci jen chyběli, takže z toho vylezl poměrně dobře, vyhrál a měl prostor na odpočinek a přípravu ve výšce. Za mě je to jasný favorit. S tím týmem, který k sobě má, by bylo překvapení, kdyby to dopadlo jinak," předpověděl Kreuziger.