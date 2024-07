Jedenáctá etapa na Tour de France patřila Vingegaardovi, ve spurtu udolal Pogačara

Náročná 11. etapa Tour de France se změnila v souboj dvou nejlepších cyklistů předchozích čtyř ročníků Jonase Vingegaarda (27) a Tadeje Pogačara (25). Ze svého letošního prvního vítězství v závodě se radoval úřadující dvojnásobný šampion Vingegaard z Dánska, jenž slovinského lídra Pogačara po 211 kilometrech porazil v těsném spurtu v horském středisku Le Lioran.

Šampion z let 2020 a 2021 Pogačar navzdory porážce v souboji o etapové vítězství zvýšil náskok v průběžném pořadí na 1:06 minuty před Belgičanem Remcem Evenepoelem, jenž dojel s odstupem 25 sekund za nejlepší dvojicí třetí. Vingegaard zůstal průběžně třetí, ale k Evenepoelovi se dotáhl na rozdíl osmi sekund.

"Teď už nemůže nikdo pochybovat o tom, že je tady Jonas ve své nejlepší formě," uvedl Pogačar, jenž po nedělní etapě kritizoval Dána za defenzivní jízdu. "Bude to skvělé pro fanoušky. Myslím, že pojedu do Pyrenejí s velkým sebevědomím," dodal Slovinec, jenž v minulých dvou letech skončil za Vingegaardem pokaždé druhý.

Cyklisté v etapě z Évaux-les-Bains nastoupali 4350 výškových metrů a jen na posledních 50 kilometrech absolvovali čtyři horské prémie. V jednom ze stoupání zhruba 30 km před cílem zaútočil letošní vítěz Gira d'Italia Pogačar z týmu UEA Emirates a díky sólové jízdě získal před svými soupeři až půlminutový náskok.

I když se zdálo, že si díky svému typicky agresivnímu stylu Slovinec jede pro druhé letošní vítězství na Tour, začal se k němu přibližovat Vingegaard. Sedmadvacetiletý lídr týmu Visma-Lease a Bike svého rivala dostihl ve stoupání na Col de Pertus necelých 15 km před cílem a na vrchol už přijeli spolu. Ve žlutém jedoucí Pogačar nicméně protnul pásku první a získal o tři bonusové sekundy více.

Ve zbytku etapy už jeli oba favorité společně a ve spurtu z první pozice Vingegaard trochu překvapivě udržel jindy výbušnějšího Pogačara za sebou. Připsal si tak čtvrté vítězství na Tour v kariéře a v cíli neskrýval dojetí z toho, že se dokázal vrátit na vrchol po těžkém pádu v dubnovém závodu Kolem Baskicka.

"Samozřejmě je to pro mě hodně emotivní. Hodně pro mě znamená, že jsem se po té nehodě dokázal vrátit. Všechno to, čím jsem si za poslední tři měsíce musel projít... To bych bez své rodiny nedokázal," říkal Vingegaard chvějícím se hlasem v televizním rozhovoru.

Druhou dvojici se zhruba půlminutovým odstupem vytvořili Evenepoel s Primožem Rogličem. Slovinec zhruba kilometr před cílem skončil v jedné ze zatáček na zemi a dojel půl minuty za Belgičanem čtvrtý. Stejné místo mu patří i celkově.

Jediný český účastník závodu Jan Hirt obsadil s odstupem téměř 23 minut 51. pozici a celkově mu patří 108. místo.

Nejslavnější závod světa pokračuje ve čtvrtek o něco rovinatější etapou mezi městy Aurillac a Villeneuve-sur-Lot. Na 203,6 km jsou tři vrchařské prémie nejlehčí čtvrté kategorie.

Výsledky 11. etapy Tour de France