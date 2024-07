Philipsen si dospurtoval pro druhý etapový vavřín z letošní Tour, ve žlutém zůstal Pogačar

Pro vítězství ve 13. etapě Tour de France si dospurtoval ve městě Pau belgický cyklista Jasper Philipsen a slaví druhý triumf během čtyř dnů. Přípravu na hromadný finiš poznamenal necelý kilometr před cílem pád. Philipsen po 165,3 kilometru předčil krajana Wouta van Aerta, třetí byl Němec Pascal Ackermann a čtvrtý Biniam Girmay z Eritreje, který má v letošním 111. ročníku už tři vavříny. Průběžné pořadí před víkendem v horách vede nadále o více než minutu Slovinec Tadej Pogačar.

"Je to trochu jiná výhra než obvykle, protože se jelo na plný plyn už od začátku etapy," uvedl člen stáje Alpecin-Deceuninck Philipsen v televizním rozhovoru. "Už máme dvě etapová vítězství, takže to pro nás není špatná Tour. Neměli jsme dobrý první týden, lepila se na nás smůla, takže jsem rád, že se to otočilo," dodal po druhém letošním a celkově osmém vavřínu na Tour v kariéře.

Před vjezdem do Pyrenejí a sobotním obávaným vrcholem Tourmaletem se potvrdily předpoklady o hromadném spurtu. Peloton, který po celý den trápil silný boční vítr, ale 800 metrů před cílem rozdělil pád, po němž přišel o naději například jiný Belgičan Arnaud de Lie.

Pogačar se karambolu vyhnul a přijel do cíle jako devátý. Nadále vede o 66 sekund před Remcem Evenepoelem, o osm sekund více ztrácí obhájce prvenství Jonas Vingegaard. Další jezdci už mají výrazný odstup. Jeden z favoritů Primož Roglič už ve hře není, po těžkém pádu ve čtvrteční etapě odstoupil.

Evenepoelův pomocník do hor Jan Hirt dorazil do cíle etapy na 155. místě ve skupině o třináct a půl minuty později než nejrychlejší jezdec.