Pogačar suverénně ovládl 19. etapu na Tour de France a udělal velký krok k celkovému prvenství

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (25) vyhrál předposlední horskou etapu Tour de France a po letošním triumfu na Giru d'Italia má na dosah i třetí celkové vítězství v nejslavnějším závodě. Oba podniky Grand Tours v jedné sezoně naposledy ovládl Ital Marco Pantani v roce 1998.

Před sobotní horskou etapou a závěrečnou nedělní časovkou v Nice vede Pogačar před obhájcem titulu z posledních dvou let Dánem Jonasem Vingegaardem už o 5:03 minuty. Třetí Belgičan Remco Evenepoel ztrácí už 7:01 minuty. "Jsem ohromně šťastný. Už je to docela rozdíl. Zítra (v sobotu) si můžu etapu jenom užívat a doufat, že se nic vážného nestane," prohlásil Pogačar po letošním desátém etapovém triumfu na Grand Tours.

Pogačar zaútočil v závěrečném stoupání 144,6 km dlouhé 19. etapy z Embrunu do lyžařského střediska Isola 2000 a postupně předstihl všechny jezdce, kteří v úniku strávili celý den. Druhého Američana Mattea Jorgensona porazil o 21 sekund a připsal si čtvrtou letošní a celkově 15. výhru na Tour. Třetí skončil s odstupem 40 sekund Brit Simon Yates.

Vingegaardův pomocník do hor Jorgenson přišel o šanci na premiérové vítězství v závodě Grand Tour dva kilometry před cílem. Ve skupině uprchlíků předtím zaútočil po nájezdu do závěrečného 16 km dlouhého stoupání do Isola 2000. Všechny kolegy z úniku setřásl, skvěle jedoucímu Pogačarovi ale neodolal.

"Udělali jsme to přesně tak, jak jsme to plánovali, včetně mého útoku. Vyšlo to na 100 procent," pochvaloval si Pogačar. "Na posledních dvou kilometrech už jsem měl dost. Když jsem dostihl Carapaze a Simona Yatese, byl jsem na hraně sil. Ale když jsem viděl, že i Matteo už trochu ztrácí, ještě jsem zabral," popsal závěrečný boj. "A když jsem ho předjížděl a trochu jsem nastoupil, úplně jsem si nohy oddělal. Myslel jsem, že mě ještě dojede a porazí ve sprintu. Byl dneska vážně skvělý, klobouk dolů před ním a všemi ostatními z úniku."

Slovinskému suverénovi v závěrečném stoupání diktovali tempo jeho pomocníci Adam Yates a Joao Almeida, kteří v generálce na Tour ovládli závod Kolem Švýcarska. Tím postupně ze skupiny hlavních favoritů odpadla řada jezdců včetně Evenepoelova pomocníka Jana Hirta.

Pogačar nastoupil necelých devět kilometrů před cílem a dvojice rivalů Evenepoel, Vingegaard na jeho útok nereagovala. Společně pak dojeli s mankem 1:42 minuty na pátém a šestém místě a po průjezdu cílem si potřásli rukou.

Další zápis do historie zaznamenal čtvrtý Richard Carapaz, který už na letošní Tour jako první Ekvádorec v historii jel ve žlutém dresu lídra a jako první vyhrál etapu. Dnes jako první ekvádorský cyklista oblékl puntíkatý dres nejlepšího vrchaře. Do čela hodnocení se dostal díky vítězství na horské prémii mimořádné kategorie na nejvyšším bodě celého 111. ročníku Cime de la Bonette v nadmořské výšce 2801 metrů.

Hirt, jenž začínal Tour potlučený po srážce s neopatrným fanouškem před startem ve Florencii, dnes dokončil etapu na 35. místě s odstupem 22:24 minuty za vítězem. V celkovém pořadí patří osmému muži letošního Gira 68. příčka se ztrátou téměř tři a půl hodiny.

V sobotu peloton čeká poslední prověrka v Alpách. Po startu v Nice čekají jezdce na trase dlouhé 132,8 km čtyři vrchařské prémie, cíl bude na poslední z nich na Col de la Couillole 1676 metrů nad mořem. V neděli Tour uzavře kopcovitá časovka z Monaka do Nice, která letos v itineráři nahradila kvůli vrcholícím přípravám na olympijské hry v Paříži tradiční sprinterský dojezd na bulváru Champ-Élysées, kdy už se na celkové pořadí neútočilo.