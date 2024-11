Pořád sním o Tour. Pogačar? Nejlepší cyklista století, myslí si legendární Froome

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome by před koncem kariéry rád ještě jednou v tomto slavném etapovém závodě startoval. Britský cyklista, jenž příští rok oslaví čtyřicetiny, to řekl španělskému deníku Marca. Zbývá mu rok smlouvy v týmu Israel-Premier Tech, do jehož osmičlenné nominace pro Tour se v posledních dvou letech nedostal.

Naposledy na Staré dámě závodil v roce 2022, kdy musel odstoupit po 17. etapě kvůli nákaze koronavirem. "Není šílené si myslet, že se můžu vrátit na Tour," řekl Froome, který tento závod ovládl v letech 2013, 2015, 2016 a 2017. "Pořád o tom sním. Zatím nevím, jaký bude můj program v příštím roce. Zjistíme to na příštím tréninkovém kempu v roce 2025. Ale moje výzva je zkusit znovu jet něco velkého," doplnil sedminásobný vítěz některé z Grand Tour.

Po vážných zraněních z června 2019, kdy v tréninku narazil ve více než padesátikilometrové rychlosti do zdi domu a zlámal si několik kostí, se už nikdy nedostal do bývalé formy. "Musím být upřímný a uznat, že už nemohu mít stejné cíle, jako jsem měl před tou nehodou, ale pořád si kolo užívám," uvedl Froome. Zavzpomínal, v jak skvělé formě před osudným pádem byl. "Nikdy jsem nebyl v tréninku tak silný jako tehdy na Dauphiné. To je život."

Doby, kdy Froome kraloval silniční cyklistice, jsou minulostí. Aktuálně je nejlepším cyklistou světa Slovinec Tadej Pogačar, který v této sezoně vyhrál Tour de France i Giro d'Italia. Podle Froomea je to fenomén. "Jsem přesvědčený, že Pogačar po letošních výhrách na dvou velkých závodech a pár dalších akcích je nejlepším cyklistou roku a století," řekl na adresu šestadvacetiletého Slovince.

Pogačar se s Dánem Jonasem Vingegaardem podělil o posledních pět triumfů na Tour de France. "Byli poslední dva roky velmi dobří, dominovali na Tour a jinde. Ale Remco (Evenepoel) je také na vysoké úrovni. Jsou tam i další věci, které se dají sledovat," uvedl Froome, který loni startoval i na Czech Tour.

Sportovní zápolení elitních cyklistů poznamenávají vážné pády, někdy s fatálními následky, jako byla například smrt Nora Andrého Dregeho v závodě Kolem Rakouska. "Hraje tam roli více faktorů, není to pokaždé ze stejného důvodu. Nevím, proč se to děje. Nemyslím si, že jsou na vině jenom závodníci nebo jenom pořadatelé. Teď je v pelotonu hodně napětí. Jezdí se rychleji, než to bylo před deseti nebo i pěti lety. Je to jiná cyklistika, je mnohem výbušnější," řekl keňský rodák Froome.

Mistrovství světa se příští rok poprvé dostane na africký kontinent, uskuteční se ve Rwandě. "Rád bych tam byl, ale abych byl upřímný, přijde mi velmi obtížné, abych to dokázal. Možná tam budu v jiné roli," dodal hvězdný Brit.