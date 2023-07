Startuje Tour de France. Ohrozí někdo favorizovanou dvojici Vingegaard, Pogačar?

V sobotu začne úvodní etapou v Bilbau nejslavnější cyklistický závod Tour de France. Stejně jako loni nebude ani letos na startu "Staré dámy" žádný český jezdec. V pořadí 110. ročník ostře sledovaného etapového závodu má dva hlavní favority, kteří mají mít podle předstartovních odhadů zcela rovnocenné šance na celkový triumf - Slovince Tadeje Pogačara (24) a Dána Jonase Vingegaarda (26).

Ve Španělsku začne Tour podruhé v historii. Po 31 letech se tak stane opět v Baskicku, tehdy ale hostil "Grand Départ" San Sebastián. Do Francie se peloton přesune ve třetí etapě. Trasa vede přes všech pět francouzských horských masivů. Z celkových 21 etap bude osm horských, šest kopcovitých a šest rovinatých.

Po 35 letech se do programu závodu vrací i známá sopka Puy de Dome, kam čeká závodníky výstup na závěr 9. etapy. Absolvují také jednu individuální časovku, a to v 16. etapě. K dojezdu do Paříže - tradičně na známý bulvár Champs-Élysées v neděli 23. července - potřebují zvládnout porci více než 3400 kilometrů.

Je jen otázkou, kdo dojede do cíle ve žlutém trikotu nejlepšího jezdce celkového pořadí. Vysoko nade všemi ostatními vyčnívají naděje dvou závodníků, kteří už jsou zapsaní mezi vítězi nejstaršího ze tří závodů trojkoruny Grand Tours - Pogačara a Vingegaarda.

Pogačar se vrací po zranění

Čtyřiadvacetiletý Pogačar (UAE Team Emirates) vyhrál v letech 2020 a 2021, loni skončil "až" druhý, poté co ho o dovršení zlatého hattricku připravil právě o dva roky starší Vingegaard (Jumbo-Visma), jenž musel zase vstřebat porážku rok předtím. Všeobecně se očekává další díl tohoto souboje.

Pogačar si drží skvělou bilanci, protože byl dosud při všech startech v celkovém účtování na stupních vítězů. Před zmíněnými třemi ročníky Tour absolvoval v roce 2019 Vueltu a skončil třetí. Letošní sezonu mu zkomplikovala dubnová zlomenina zápěstí, po níž musel na operaci. Nyní už je zase zpátky ve formě, byť připustil, že ruka ještě není úplně stoprocentní.

Slova Tadeje Pogačara před startem Tour de France @LeTour

"Jestli jsem dokonale připravený na těžký první týden? Uvidíme v závodě," odvětil Pogačar na předzávodní tiskové konferenci. "Za poslední dva týdny jsem měl pár dobrých tréninků, ale nezávodil jsem, jel jsem pouze slovinský šampionát. Myslím si však, že nohy mám dobré. A mentálně nastavený jsem super dobře. Takže věřím, že jsem opravdu připravený," prohlásil Pogačar.

Ví, že v souboji s Vingegaardem si nebude moct dovolit mnoho zaváhání, pokud chce zpátky na trůn. "Učíme se v každém závodě jeden od druhého, zejména pak právě na Grand Tour. Minulý rok to pro mě byla ohromná zkušenost. Byl jsem dostatečně silný na to, abych vyhrál, ale Jonas byl v jednu chvíli ještě silnější. Pokusíme se o to, abychom si tentokrát vedli lépe a vyhráli my," řekl Pogačar.

"Jonas je samozřejmě nyní hlavní postavou Tour de France. Dominoval na Dauphiné, přitom ještě říkal, že nebyl v nejlepší formě. Už se nemohu dočkat, až uvidím, co ze sebe dokáže dostat na Tour," dodal Pogačar.

Velká dvojka a kdo další?

Na zaváhání žhavých favoritů budou čekat Australané Jai Hindley s Benem O'Connorem, Španělé Mikel Landa a Enric Mas, Ekvádorec Richard Carapaz, ale třeba také Brit Tom Pidcock.

Na startu se objeví i vítěz "Staré dámy" z roku 2019 Egan Bernal. Loňský ročník musel kolumbijský cyklista vynechat kvůli nehodě, kterou měl v tréninku zkraje minulého roku, bojoval při ní o život a hrozilo mu ochrnutí. "Že jsem v týmu na Tour, je pro mě potvrzením toho, že jsem na správné cestě být zase na vrcholu," uvedl Bernal.

Dva velikáni se naopak rozloučí. Poslední Tour de France pojedou Brit Mark Cavendish a také slovenská superhvězda Peter Sagan. Mistr světa z roku 2011 i trojnásobný světový šampion z let 2015 až 2017 Sagan plánují po sezoně konec kariéry na silnici.

Cavendish se bude pokoušet přidat alespoň jeden vítězný spurt navíc k dosavadním 34. Pokud se mu to podaří, osamostatní se v čele přehledu závodníků s nejvíce etapovými vavříny. Aktuálně se dělí s legendárním Eddym Merckxem. Sagan vyhrál dosud 12 etap a je rekordmanem se sedmi triumfy v bodovací soutěži.

"Být na Tour de France je vždy ohromná věc. O to více, když jsem tu v tomto roce naposledy. Myslím, že největší emoce jsem prožíval hned při první účasti, ale když jsem dnes viděl publikum pod pódiem, tak mě to ohromilo," přiznal Sagan ve videu z představení týmů a jezdců na facebookovém profilu RTVS Šport.