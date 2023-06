Vítěz Tour de France Pedro Delgado: Nechápu, proč nejede Evenepoel. Sázím na Pogačara

Pedro Delgado (63) je ve Španělsku sportovní ikonou. Díky svému odvážnému stylu závodění, útokům v horách, šíleným sjezdům do "otevřených hrobů" i tak trochu jinému cyklistickému myšlení upoutal k televizi miliony diváků. Vyhrál Tour de France (1988) a dvakrát i Vueltu (1987 a 1989). Charismatický "Perico", který v posledních letech pracoval jako rozhlasový a televizní komentátor, poskytl španělské redakci Livesport Zpráv rozhovor před startem letošní Staré dámy.

Začněme napřímo: Kdo letos vyhraje Tour de France?

"Já sázím na Pogačara. Vnímám, že má větší sílu než ostatní. Jeho velkým soupeřem bude samozřejmě Vingegaard. Čekám mezi těmito dvěma rivaly skvělý souboj, ale jak říkám: mým favoritem je Slovinec."

Koho ještě by mohl atakovat to elitní duo? Richard Carapaz, Jai Hindley, nebo někdo další?

"Myslím si, že to může být Carapaz. Tour už dobře zná, několikrát na ní tvrdě pracoval. Ty předchozí ročníky ho dobře připravily a je dost dobře možné, že se k těm dvěma, ač se zdají být naprosto suverénní, třeba i přidá. Hindley je velmi dobrý cyklista, ale myslím, že ho to bude stát víc sil, než by bylo potřeba."

Pedro Delgado je ve svých 63 letech stále výborným vrchařem. @pedrodelgadoweb

Letos se začíná ve Španělsku, i proto tam bude Tour o to víc sledovaná. Co očekáváte od Španělů? Může přijít konečně chvíle Enrica Mase?

"To je složité. On má kvalitu, vůli i sílu, ale při vší úctě k němu nedosahuje úrovně Pogačara a Vingegaarda. Měl by dojet mezi nejlepšími pěti, to být pro něj cíl a zároveň i potvrzením kvality. Kdyby skončil druhý, byla by to skvělé. Je tam ale i mladý Carlos Rodríguez, ten na Tour debutuje a z mého pohledu je to kluk budoucnosti. Pojede v barvách Ineosu, kde je lídrem Egan Bernal. Ten ale asi nebude po návratu připravený na sto procent, a tak by to mohlo Carlosovi připravit příležitosti, aby se ukázal. Potřebuje závod poznat, to je na Tour de France to nejdůležitější. Má velké předpoklady, ale myslím, že potenciál prodá za rok nebo za dva."

Letos se jede jen jedna časovka, ale relativně dlouhá a v horách. Kdo by z toho mohl těžit?

"Tady by mohl uspět třeba právě Enric Mas. To by mohly být body pro něj, stejně jako pro Mikela Landu a další jemu podobné jezdce. Landu ale vidím spíš tak, že bude víc bojovat o etapy než o celkové pořadí. Jezdí podle instinktu, už je starší a sám asi tuší, kam v peletonu patří. Každopádně i letos je kvalita a konkurence velmi vysoká."

Nechybí vám na startu Juan Ayuso, který loni na Vueltě skončil třetí a letos byl druhý na závodu Okolo Švýcarska…

"Je ještě velmi mladý. Kdyby jel, a on je velmi ambiciózní, musel by pracovat pro Pogačara. Zdá se mi to jako dobré rozhodnutí, že ho letos ještě nedali na start. Je to schopný kluk, ale spíš i projekt budoucnosti. Důležité pro něj budou ty nadcházející roky."

Kteří cyklisté by letos mohli překvapit?

"Ono je stále obtížnější hledat nějaká překvapení. Už jsem říkal, že hodně věřím Carlosovi Rodríguezovi. Ten se může dostat do nejlepší desítky, i když to bude jeho debut v nejslavnějším závodě na světě. Je dost cyklistů s dobrým profilem, ale na dobrý výsledek má vliv mnoho faktorů."

Delgado na závodě Mediterranean Epic @pedrodelgadoweb

Myslíte, že kdyby byl na startu Remco Evenepoel, tak by usiloval o vítězství?

"Ten mladý belgický zázrak je opravdu úžasný. Myslel jsem si, že na Tour nebude chybět, jenže manažer Quick Stepu se rozhodl vzít ho na Giro a na Tour ho vynechal. Pro mě je to opravdu překvapení. Tenhle borec totiž touží po vítězství v jakémkoli závodě, do kterého se přihlásí. Ať už je to jednodenní klasika, týden, nebo tři, jako se jezdí grand tours. Takže letos se nedozvíme, jak by to dopadlo, kdyby jel. V budoucnu ho ale snad na Tour uvidíme."

Kde myslíte, že se letos bude rozhodovat?

"Bude to těžký závod, začíná to celé velmi agresivně třemi rychlostními etapami v Euskadi, pak brzy přijdou Pyreneje, Puy de Dome a nakonec Alpy. Bude velmi důležité se v první části závodu vyhnout pádům a technickým problémům. Před závěrečnou etapou v Courchevelu by ale myslím už mělo být skoro vše rozhodnuté."

Jaká je tedy vaše predikce na celé pódium na Champs Elysées?

"První Pogačar, druhý Vingegaard a třetí Carapaz. Takhle to vidím dnes, ještě než se šlápne do pedálů."