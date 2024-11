Stylové loučení legendy. Cavendish v posledním závodě kariéry kraloval v Singapuru

Hvězdný britský spurtér Mark Cavendish (39) uzavřel cyklistickou kariéru vítězstvím na kritériu v Singapuru. Jel s číslem 35 připomínajícím jeho rekord v počtu etapových triumfů na Tour de France.

Hvězdný britský spurtér Mark Cavendish uzavřel cyklistickou kariéru vítězstvím v kritériu v Singapuru. Devětatřicetiletý jezdec, který v létě překonal 35. etapovým vítězstvím na Tour de France rekord legendárního Eddyho Merckxe, při rozlučce s profesionálním pelotonem porazil mimo jiné elitní sprintery Jaspera Philipsena a Binjama Girmaye, poslední dva vítěze bodovací soutěže na Tour de France.

"Jsem dojatý a vděčný," řekl jezdec stáje Astana, jenž sám získal na "Staré dámě" zelený dres dvakrát. V Singapuru dnes závodil symbolicky s číslem 35 a před startem mu ostatní cyklisté vzdali hold špalírem se zvednutými předními koly.

Cavendish se loučil na sociálních sítích už v sobotu. "Měl jsem štěstí, že jsem skoro 20 let mohl dělat to, co miluji, a teď můžu říct, že jsem na kole dosáhl všeho," napsal na instagramu. Rodák z ostrova Man plánoval odchod do důchodu už vloni, nakonec se ale rozhodl ještě rok pokračovat a odměnou mu bylo vytoužené překonání Merckxova rekordu.

Cavendish závodil v profesionálním pelotonu od roku 2005 a během kariéry nasbíral 165 vítězství. Bodovací soutěž ovládl vedle Tour i na Giru d'Italia a Vueltě. Ve sbírce má i titul mistra světa v silničním závodě z roku 2011 a olympijské stříbro z dráhy z omnia z Ria de Janeiro 2016. Za přínos sportu a charitativní činnost byl v tomto roce povýšen do rytířského stavu.