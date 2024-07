Turgis po úniku vyhrál šotolinovou etapu na Tour de France, ve žlutém dresu zůstává Pogačar

Francouzský cyklista Anthony Turgis (30) vyhrál ve spurtu skupiny uprchlíků náročnou 9. etapu Tour de France s šotolinovými úseky. Jezdec druhodivizního týmu TotalEnergies vybojoval na slavném závodu první dílčí úspěch v kariéře před Britem Thomasem Pidcockem (24) a Derekem Geem (26) z Kanady.

Žlutý dres lídra uhájil Tadej Pogačar. Slovinský favorit dojel do cíle 199 km dlouhého okruhu se startem i cílem v Troyes ve skupině se všemi favority s odstupem jedné minuty 46 sekund za vítězem. Průběžné pořadí dál vede o 33 sekund před Remcem Evenepoelem, obhájce titulu z posledních dvou ročníků Jonas Vingegaard ztrácí 1:15.

Turgis strávil s uprchlíky v úniku takřka celý den. Necelý kilometr před cílem dojeli Belgičana Jaspera Stuyvena, který se ve skupině pokusil o útok 12 km před cílem těsně před posledním ze 14 šotolinových úseků o celkové délce 32,2 km. Ve sprintu měl Turgis nejvíce sil a vybojoval pro domácí Francii třetí etapové vítězství v 111. ročníku Tour.

"Je to úžasné, je to už dlouho, co jsem naposledy vyhrál," řekl Turgis, jenž na vítězství čekal pět let. "Byl to hodně dlouhý den, ale tým mi dal dneska důvěru a dal mi volnou ruku. Chtěl bych to vítězství věnovat všem, kteří mi věřili," dodal.

Z trojice lídrů byl s dnešním výsledkem nejvíce spokojen Vingegaard, který zvolil konzervativní strategii a na rozdíl od dvojice rivalů v etapě neútočil a jejich nástupy jen kontroloval. "Budu si to pamatovat. Ale každý má vlastní závod, nic proti tomu. Já rád závodím srdcem a dneska to byl jeden z těch dnů," řekl Pogačar, jenž chce po letošním triumfu na Giru d'Italia ovládnout i Tour a získat vzácný double.

"Je to trochu škoda, že s námi Jonas nespolupracoval, protože jsme mohli rozhodnout závod, mohli jsme získat tři nebo čtyři minuty," zkritizoval Vingegaarda i Evenepoel. Dánský cyklista ale připustil, že po vážných zraněních z dubnového pádu v Baskicku stále ještě hraje o čas a doufá v postupné zlepšování výkonnosti. "Dnes bylo cílem neztratit žádný čas. To se nám podařilo. Tým odvedl výbornou práci," konstatoval Vingegaard.

Český cyklista Jan Hirt, jenž je jedním z pomocníků Remca Evenepoela pro horské etapy, dojel až v další skupině s odstupem necelých 12 minut za vítězem na 140. místě. V celkovém hodnocení ztrácí na 124. příčce už 1:24:25 hodiny.

Před startem dnešní etapy si peloton připomněl norského cyklistu Andrého Dregeho, který v sobotu přišel o život po pádu ve sjezdu v závodě Kolem Rakouska. V pondělí je na Tour na programu první volný den.

