Útok brambůrkami na hvězdy Tour. Někdo je na nás s Tadejem házel, divil se Vingegaard

Proti divákovi, který v sobotní 14. etapě Tour de France hodil hlavním hvězdám závodu Tadeji Pogačarovi (25) a Jonasi Vingegaardovi (27) v závěrečném stoupání do obličeje bramborové lupínky, se rozhodla zakročit Asociace profesionálních cyklistů. Uvedla, že kvůli jeho chování podnikne právní kroky.

"CPA s potěšením podnikne právní kroky proti tomu chlapíkovi kvůli tomu, co udělal Pogačarovi a Vingegaardovi," napsal šéf asociace Adam Hansen na sociální síti X. "Je to neuctivé a nebude se to tolerovat."

Pogačar vyhrál první pyrenejskou etapu o 39 sekund před Vingegaardem, který na něj v průběžném pořadí ztrácí téměř dvě minuty.

"Dost se tam bučelo a někdo házel brambůrky. Slyšel jsem, že se to stalo i Tadejovi. Je to zvláštní," řekl Vingegaard v cíli 14. etapy podle agentury Reuters. "Ať nechodí na silnici. Nechápu, proč někdo přijede na cyklistický závod a bučí," dodal vítěz předchozích dvou ročníků Tour.