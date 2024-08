Bittnerova životní výhra, český nováček zazářil a ovládl pátou etapu Vuelty

Pavel Bittner (21) vyhrál jako pátý Čech v historii etapu na španělské Vueltě. Ta je přitom jeho prvním startem na cyklistické Grand Tour. Ve spurtu 5. etapy v Seville těsně předčil po 177 kilometrech hvězdného Belgičana Wouta van Aerta (29), úřadujícího vicemistra světa z hromadného závodu a bronzového z časovky na nedávné olympiádě v Paříži.

Bittner tak vyšperkoval dosavadní skvělou Vueltu v podání Čechů. Matthias Vacek (dnes 31.) dojel druhý v úvodní časovce, pro Bittnera, skvělého spurtéra, je dnešní triumf už třetím umístěním v elitní desítce. Formu ukázal už v nedávném etapovém závodu Okolo Burgosu, na němž vyhrál úvodní i pátou etapu. Jeho nizozemská stáj dsm-firmenich-PostNL právě jemu uzpůsobuje při hromadných dojezdech taktiku.

A zrovna dnes Bittner věřil, že by to mohlo klapnout. "Říkal jsem klukům, že je tu otevřená příležitost. Když se podíváme na poslední roky, dokázali jsme postavit opravdu výborný rozjížděcí vlak. Ovšem porazit Van Aerta v takhle dlouhém sprintu je opravdu šílené," kroutil hlavou český talent v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport. "Je to neuvěřitelné. Získal jsem své první vítězství (mezi profesionály) pár dní zpátky. Vyhrát na Vueltě, tomu vlastně pořád nevěřím," dodal.

Van Aert českého soupeře pochválil. "Udělal jsem chybu, která mě přišla draho. Vystartoval jsem o chvilku dřív, on se vedle mě vyvezl. Vítězství si zasloužil, pogratuloval jsem mu," uvedl Belgičan. Právě Bittner se nyní zařadil mezi vážné konkurenty v boji o zelený trikot pro lídra bodovací soutěže Vuelty, aktuálně je třetí. "Chceme ho oba. Ale je ještě příliš brzy na nějaké výhledy," dodal Van Aert.

Česká cyklistika slaví zásluhou olomouckého rodáka první etapový vavřín na Grand Tour po více než dvou letech. Naposledy se to povedlo Janu Hirtovi v květnu 2022 na Giru d'Italia. Josef Černý tamtéž v říjnu 2020 ovládl zkrácenou 19. etapu, která byla po protestech kvůli nepříznivému počasí upravena na délku 124,5 kilometru. Tehdy to byl první český triumf na některém z velkých tří závodů (Giro, Tour, Vuelta) po pěti letech. Na Vueltě se český reprezentant radoval z triumfu naposledy v roce 2013, kdy vyhrál sedmou etapu Zdeněk Štybar a osmou Leopold König.

Celkově vede Slovinec Primož Roglič o osm sekund před Portugalcem Joaem Almeidou. V dnešní rovinaté etapě se příliš neměnilo ani celkové pořadí českých zástupců. Vacek je na 75. místě, Bittnerovi patří 123. příčka.

Výsledky Vuelty