První horský dojezd Vuelty vyhrál její trojnásobný vítěz Roglič a ujal se vedení

První horský dojezd letošního ročníku Vuelty vyhrál ve 4. etapě slovinský cyklista Primož Roglič (34). Lídr týmu Red Bull-Bora hansgrohe je díky tomu novým lídrem závodu, který ovládl třikrát za sebou v letech 2019 až 2021. Průběžné třetí místo podle očekávání neudržel Mathias Vacek (22), jenž není vrchařským specialistou, a klesl do osmé desítky pořadí.

Po zahajovacích třech dnech v Portugalsku zavítal peloton 79. ročníku Vuelty poprvé na španělskou půdu a hned nabídl úvodní souboj favoritů na celkové vítězství. Ti se utkali především v závěrečném patnáctikilometrovém stoupání na Pico Villuercas, kde etapa po 170,4 km vrcholila.

Ještě zhruba osm kilometrů před cílem se podílel na určování tempa vedoucí skupiny i Vacek jedoucí v dresu nejlepšího mladého jezdce, pak však přišli ke slovu elitní vrchaři. Po několikakilometrovém úseku na úzké betonové cestě se při návratu na asfalt vytvořila sedmičlenná skupina jezdců, kteří do kopce spurtovali o vítězství.

Svou výbušnost potvrdil Roglič, jenž na pásce těsně porazil Belgičana Lennerta van Eetvelta, který už zvedal ruku na oslavu vítězství. Po třináctém triumfu na Vueltě v kariéře vysvlékl Roglič z červeného trikotu lídra svého bývalého kolegu z týmu Visma-Lease a Bike Wouta van Aerta z Belgie a vede o osm sekund před Portugalcem Joaem Almeidou, který dojel třetí. Na třetí pozici je s odstupem 32 sekund dnes čtvrtý Španěl Enric Mas.

"Je to spíš týmové vítězství než moje. Vyhrát etapu nebyl dnes hlavní cíl, ale když jsem viděl kluky (týmové kolegy), jak v tomhle vedru dřou, tak jsem šťastný, že jsem to zvládl," uvedl Roglič, jenž se stal po Švýcarovi Alexi Züllem a domácímu Juliánu Berrenderovi ze 40. let třetím jezdcem historie, který vyhrál etapu v šesti ročnících Vuelty za sebou.

Ve vedoucí skupině chyběl obhájce loňského vítězství Sepp Kuss. Američan dojel jedenáctý půl minuty za Rogličem a celkově je třináctý s odstupem 1:14 minuty.

Druhý muž zahajovací časovky Vacek nabral desetiminutovou ztrátu a dorazil na 93. místě, spurtér Pavel Bittner byl v cíli o dalších pět minut později na 137. pozici. Vacek je průběžně šestasedmdesátý, Bittner stotřicátý.

Pátá etapa z Fuente del Maestre by měla po 177 km nabídnout šanci právě spurtérům, po zvlněném úvodu se dojíždí do Sevilly po rovině a dá se očekávat hromadný finiš.

Celkové pořadí Vuelty po 4. etapě