Castrillo ovládl náročnou 15. etapu Vuelty, červený trikot dál drží O'Connor

Patnáctou etapu Vuelty s prudkým stoupáním do cíle na Cuitu Negru vyhrál španělský cyklista Pablo Castrillo (23). Červený trikot před závěrečným třetím týdnem udržel Australan Ben O'Connor (28), druhý Primož Roglič (34) ze Slovinska v neděli stáhl jeho náskok zhruba o polovinu na 43 sekund.

V relativně krátké etapě o délce 143 km čekaly cyklisty tři vrchařské prémie první a třetí kategorie a především závěrečné 19 km dlouhé stoupání do cíle ohodnocené nejvyšší kategorií. Nejvíce v něm cyklisty prověřily poslední tři prudké kilometry ke konečné stanici lanovky v nejvyšším bodu letošní Vuelty 1847 metrů.

Jako první se dostal do cíle Castrillo z původní skupiny uprchlíků, jenž v mlze v nejprudších pasážích se sklonem až 17 procent odolal ataku Rusa Alexandra Vlasova a s náskokem 12 sekund slavil druhé vítězství po čtvrtečním triumfu.

"Je to něco, o čem jsem nemohl ani snít. Nemyslel jsem si, že by bylo možné něčeho takového na Vueltě dosáhnout," byl při rozhovoru v cíli ohromený Castrillo, jenž po třech dnech nečekaně navázal na premiérový etapový vavřín. "Když mě Vlasov dojel, chvilku jsem si odpočinul, trochu chytil dech a pak jsem se rozhodl znovu nastoupit a dokázal jsem to," dodal.

Třetí dojel s odstupem 31 sekund Francouz Pavel Sivakov a za ním s půlminutovým odstupem společně třetí a druhý muž průběžného pořadí Enric Mas ze Španělska a Roglič.

Lídr O'Connor sice na největší rivaly jako již poněkolikáté v kopcích ztratil, ale červený trikot lídra, v němž dnes jel devátý den, uhájil. V cíli byl jedenáctý 38 sekund za Rogličem a má před trojnásobným vítězem Vuelty třičtvrtěminutový náskok. Třetí Mas ztrácí 2:23 minuty.

"Byl to velmi, velmi těžký týden a dnes únavný den," řekl Roglič. Byl se svým výkonem spokojený, přestože nedokázal poskočit až na první místo. Po úspěšné obhajobě červeného dresu se cítil dobře i O'Connor. "Jsem dál ve vedení, to je důležité. Beru to tak, jak to je," prohlásil.

Další těžkou etapu zvládli i oba čeští debutanti na Grand Tour. Mathias Vacek dojel s odstupem 23:31 minuty na 103. místě, Pavel Bittner nabral na 139. příčce manko přes půl hodiny.

Třetí týden Vuelty zahájí druhé volné pondělí, 79. ročník závodu skončí v neděli 8. září v Madridu.

