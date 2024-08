O'Connor udržel náskok na Rogliče, premiérovou výhru získal ve 12. etapě Vuelty Castrillo

Španělský cyklista Pablo Castrillo (23) vybojoval ve 12. etapě Vuelty po samostatném úniku premiérové vítězství kariéry. Překvapivým triumfem se rovněž postaral o první úspěch pro druhodivizní stáj Equipo Kern Pharma na Grand Tour. Červený dres lídra uhájil Australan Ben O'Connor (28), který tentokrát dojel ve skupině se všemi hlavními rivaly. Před Priomožem Rogličem (34) dál vede o 3:16 minuty.

Pro Castrilla i celý tým bylo vítězství o to emotivnější, že přišlo těsně po smrti zakladatele stáje a jejího bývalého šéfa Manola Azcony, který v noci zemřel ve věku 71 let. "Hrozně jsem dneska trpěl. Celou etapu jsem na Manola myslel," řekl dojatý jezdec v cíli. "Manolo by byl šťastný. Tohle je pro tebe," vzkázal tým v prohlášení.

Castrillo vyrazil z 10členné skupiny uprchlíků v závěrečném stoupání 10 km před cílem 137,5 km dlouhé etapy, vypracoval si až půlminutový náskok a nakonec vedení uhájil s osmisekundovým náskokem před Britem Maxem Poolem. Pro třetí místo si dojel se ztrátou 16 sekund další Španěl Marc Soler.

"Bylo těžké se do úniku dostat. Všichni byli hodně silní. Před koncovkou jsem byl nervózní, ale v rovnější pasáži jsem se rozhodl zaútočit a dovedlo mě to až k vítězství," řekl Castrillo. "Původně jsem chtěl útočit až sedm osm kilometrů před cílem, ale když jsem viděl, jak po sobě ostatní koukají, vyrazil jsem už deset kilometrů před cílem," dodal.

Hlavní skupina favoritů, která dnes více šetřila síly, zaostala na kopcovité trati vrcholící 15kilometrovým stoupáním na Estación de montaňa de Manzaneda za vítězem o 6:29 minuty. O'Connor projel cílem na 14. místě, trojnásobný vítěz Vuelty Roglič byl klasifikován na 18. příčce.

"Začátek byl zrádný a v podstatě docela náročný. Pak už jsme závod jenom kontrolovali a v závěrečném stoupání drželi tempo," popsal den O'Connor.

Z dvojice českých debutantů na Grand Tour zvládl stoupání opět lépe Mathias Vacek, druhý muž úvodní časovky dojel s odstupem 13:58 na 81. příčce. Vítěz jedné ze spurtérských etap Pavel Bittner dojel s takřka19minutovou ztrátou na 141. pozici, dál ale drží třetí místo v bodovací soutěži.

V pátek peloton čeká 176 km dlouhá etapa s čtyřmi klasifikovanými vrchařskými prémiemi. Vyvrcholí prudkým stoupáním první kategorie na Puerto de Ancares, na němž se očekává boj o celkové pořadí.

