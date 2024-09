Dunbar si na Vueltě připsal druhé etapové vítězství, Roglič sahá po čtvrtém triumfu

Předposlední 20. etapu Vuelty vyhrál irský cyklista Eddie Dunbar (28) a připsal si druhý triumf v letošním ročníku. Slovinec Primož Roglič (34) obsadil v závěrečné horské etapě třetí místo se ztrátou deseti sekund a navýšil svůj náskok v průběžném pořadí. Před Australanem Benem O'Connorem (28) vede už o více než dvě minuty a má blízko k čtvrtému celkovému triumfu. V neděli bude červený dres hájit v časovce na 24,6 kilometru v Madridu.

Vynikajícího časovkáře Rogliče může zneklidňovat před posledním dnem závodu jen virová infekce, která zřejmě řádí v jeho týmu Red Bull-Bora hansgrohe. Kvůli zdravotním problémům nedokončili dnešní etapu tři pomocníci čtyřiatřicetiletého Slovince – Němec Nico Denz, Kolumbijec Daniel Felipe Martínez a Rakušan Patrick Gamper. Podle informací španělské televize TVE je navíc jeden z členů týmu v nemocnici po otravě jídlem.

"Není to ideální, ale každý má nějaké problémy. Kluci si zaslouží velké uznání, dělali, co mohli. Já jsem naštěstí momentálně v pohodě," řekl Roglič, který během závodu posbíral tři etapová vítězství. "Odvedli jsme za ty tři týdny spoustu práce a teď zbývá to dotáhnout do konce," uvedl loňský vítěz Gira d'Italia.

Roglič vyhrál Vueltu v letech 2019 až 2021. Čtvrtým triumfem může bývalý skokan na lyžích vyrovnat rekord Španěla Roberta Herase.

Dunbar, který ovládl už 11. etapu, rozhodl o svém dnešním vítězství v závěrečném stoupání na Picón Blanco. V něm dojel a předjel uprchlíka Pavla Sivakova z Francie a následně odolal stíhací jízdě skupinky pronásledovatelů. Tu přivedl do cíle po 172 kilometrech Španěl Enric Mas.

"Tohle vítězství bylo rozhodně o něco sladší. Minulý týden jsem říkal, že to nebylo takové, jak jsem to očekával. Vždycky jsem si představoval, že vyhraji po dojezdu na kopci," uvedl Dunbar. "Znal jsem to stoupání, jel jsem tu už před pár lety. Věděl jsem, že jsou tam strmé úseku a rovnější části. Na těch strmých jsem se snažil do toho šlapat a na rovnějších jet rozumně, aby mi zbylo dost sil," řekl osmadvacetiletý Ir.

Čeští cyklisté Mathias Vacek i sprinter Pavel Bittner, kteří se při debutu na Grand Tour dokázali v průběhu Vuelty prosadit na stupně vítězů, dokončili poslední horský test s výraznou ztrátou na nejlepší. V celkovém pořadí je Vacek na 63. místě a Bittner na 116. pozici.