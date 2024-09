Vacek si v 18. etapě Vuelty dojel pro osmé místo, triumf po úniku slavil Berrade

Český cyklista Mathias Vacek (22) obsadil v 18. etapě Vuelty osmé místo. Na domácího vítěze Urka Berradeho (26) ztratil čtyři sekundy. Červený trikot vedoucího jezdce průběžného pořadí i dnes udržel Australan Ben O'Connor. Na prvním místě má stále náskok pěti sekund před trojnásobným vítězem Primožem Rogličem ze Slovinska.

O'Connor dorazil do cíle na 26. místě, Roglič o pět pozic za ním a za Berradem zaostali shodně o šest minut a 40 sekund. Druhý český jezdec Pavel Bittner obsadil 61. místo se ztrátou téměř 14 minut a celkově je na 115. pozici. Vackovi patří 60. místo.

Berrade za výhrou vyrazil ve stoupání asi šest kilometrů před cílem, kdy ujel skupince uprchlíků. Pro největší výhru v kariéře si dojel s náskokem čtyř sekund před Švýcarem Maurem Schmidem a krajanem Miguelem Pauem.

"Je to splněný sen. Vyhrál jsem blízko domova a viděla to celá rodina," řekl Berrade. "Je to výsledek skvělé práce celého týmu, ale ve vítězství jsem uvěřil, až když jsem projel cílem," dodal rodák z nedaleké Pamplony.

O umístění na stupních vítězů v závěru bojoval i Vacek, ale nakonec se musel spokojit s osmým místem. Na probíhající Vueltě byl dvaadvacetiletý český jezdec už dvakrát druhý.

Berrade výhrou vylepšil úspěšné vystoupení stáje Equipo Kern Pharma na poslední Grand Tour sezony. Pro druhodivizní tým zařídil už třetí etapové vítězství.

Kopcovitou etapu naopak nezvládl Španěl Mikel Landa, kterému ve stoupání na Puerto Herrera došly síly a na další favority nabral více než tříminutovou ztrátu. V průběžném pořadí klesl z páté příčky na desátou a za lídrem zaostává o téměř šest minut.