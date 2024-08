Fantastický Vackův start, na Vueltě při debutu na Grand Tour dojel druhý

Český cyklista Mathias Vacek (22) skončil při debutu na Grand Tour druhý v zahajovací časovce Vuelty v Portugalsku. Američan Brandon McNulty (26) letošního mistra republiky porazil na 12 kilometrech mezi Lisabonem a Oeiras o dvě sekundy.

Vacek po jedenáctém místě v časovce na olympijských hrách vyhlásil krátce před startem Vuelty, že právě v jízdě proti chronometru chce zaútočit na nejvyšší příčky. Na rovinaté trati v Portugalsku zajel člen týmu Lidl-Trek čas 12:37, díky němuž na několik desítek minut usedl do křesla pro lídra, z něhož ho "vyhnal" až předposlední jezdec na trati McNulty. Třetí skončil o sekundu za Vackem hvězdný Belgičan Wout van Aert, bronzový olympijský medailista z Paříže.

Berounskému rodákovi Vackovi při prvním startu na jednom z velkých třítýdenních závodů těsně uniklo etapové vítězství, na které před ním dosáhlo osm českých cyklistů. Naposledy se to podařilo v roce 2022 Janu Hirtovi na Giru d'Italia, na Vueltě z Čechů triumfovali v roce 2013 dva dny po sobě Zdeněk Štybar a Leopold König.

"Tvrdě jsem na tom pracoval a nakonec se to vyplatilo. Myslím, že jsem nemohl jet lépe. Takový čas jsem nečekal, náš plán byl asi o minutu pomalejší, takže myslím, že můžeme být velmi spokojeni," řekl Vacek v televizním rozhovoru krátce po dojezdu, když byl v čele pořadí. "Foukal velmi silný vítr, ale to jsem věděli, takže jsem s tím počítal. Navíc to bylo pro všechny stejné. Vsadil jsme prostě na velkou sílu a dal jsem do toho všechno," dodal český cyklista, jenž byl společně s McNultym jediným jezdcem, jenž časovku absolvoval průměrnou rychlostí přes 57 km/h.

Dvojnásobný americký šampion v časovce McNulty si ideálně rozvrhl síly. Na prvním mezičase krátce za polovinou trati byl člen stáje UAE Emirates třetí sekundu na Vackem a dvě sekundy za průběžně vedoucím Van Aertem, ale závěrečnou pasáž zvládl nejrychleji a jako první v 79. ročníku Vuelty oblékl červený dres lídra. Vacek pojede v bílém trikotu nejlepšího mladého jezdce.

Výsledky Vuelty

Druhý český debutant na Grand Tour Pavel Bittner, jehož specializací jsou spurty, uzavřel v časovce první stovku pořadí s odstupem 1:09 minuty.

Vuelta bude pokračovat v neděli opět v Portugalsku zvlněnou 2. etapou o délce 194 km mezi městy Cascais a Ourém. Do Španělska peloton dorazí až v úterý, vítěz bude korunován po 3300 kilometrech 8. září v Madridu.