Kuss si chce Vueltu užít a najít svůj rytmus. Za favorita na obhajobu titulu se nepovažuje

Americký cyklista Sepp Kuss (29) se necítí jako favorit na obhajobu titulu na Vueltě, i přestože před týdnem prokázal dobrou formu, když ovládl Tour of Burgos. Pro jezdce týmu Visma-Lease and Bike to byl první start po dvouměsíční pauze vynucené onemocněním Covid 19, kvůli kterému přišel i o Tour de France.

Poslední Grand Tour sezony začne v sobotu časovkou na 12 kilometrů v Lisabonu. Na startu budou i dva čeští debutanti v třítýdenním závodě Mathias Vacek a Pavel Bittner, kteří na sebe upozornili v Burgasu triumfy ve dvou sprinterských etapách.

Loňský ročník Vuelty skončil trojnásobným vítězstvím týmu Visma-Lease and Bike, jehož jezdci ovládli všechny tři Grand Tours sezony. Kuss si ve Španělsku dojel pro životní vítězství o pouhých 17 sekund před dánskou hvězdou Jonasem Vingegaardem a Slovincem Primožem Rogličem. Roglič, trojnásobný vítěz Vuelty, se dokázal zotavit ze zranění po pádu na Tour de France a na rozdíl od dvojnásobného vítěze Tour Vingegaarda nebude na startu chybět.

Kuss si připsal první triumf od Vuelty na Tour of Burgos. "Dlouho jsem nejel. Byla to pro mě taková příjemná zpětná vazba, jak na tom jsem," prozradil Američan pro webové stránky nizozemského týmu. Před Vueltou přitom nechtěl dělat žádné velké prognózy.

"Do závodu jdu po jiné přípravě než v předchozích letech. Především si chci nadcházející týdny užít. Rozhodně se nepovažuji za největšího favorita na celkové vítězství. Necítím žádný tlak. Doufám, že moje forma půjde během závodu nahoru a rychle najdu dobrý rytmus," dodal.

Po startu v Lisabonu absolvují cyklisté v Portugalsku ještě dvě etapy. Od čtvrtého dne bude závod pokračovat ve Španělsku. Vítěz 79. ročníku bude korunován po 3 300 kilometrech 8. září v Madridu, kde se pojede časovka na trase dlouhé 24,6 kilometru.