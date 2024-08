Alaphilippe poprvé v kariéře změní tým, dvojnásobný mistr světa opustí Soudal Quick-Step

Dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe (32) opustí po sezoně elitní belgickou cyklistickou stáj Soudal Quick-Step, v níž strávil celou dosavadní profesionální kariéru. Odchod francouzské hvězdy potvrdil šéf týmu Patrick Lefevere, který v nedávné době Alaphilippea opakovaně veřejně kritizoval a měli spolu neshody.

"Tento týden mi sám zavolal, aby mi oznámil, že odchází," řekl Lefevere belgickému listu Het Nieuwsblad. Prostořeký belgický manažer dříve obviňoval Alaphilippea, že za jeho špatné výkony v posledních sezonách mohou časté večírky a příliš mnoho alkoholu. Rovněž tvrdil, že na něj má špatný vliv jeho manželka. V březnu dostal Lefevere od Mezinárodní cyklistické unie pokutu za víceré komentáře neuctivé k ženám.

Navzdory napjatým vztahům jednal s Alaphilippem o jeho setrvání v týmu, kde působí také čeští cyklisté Jan Hirt a Josef Černý. Nakonec francouzský jezdec, který má etapová vítězství ze všech tří Grand Tours a v roce 2018 byl nejlepším vrchařem Tour de France, odejde.

Podle médií by mistr světa v silničním závodě z let 2020 a 2021 mohl zamířit do druhodivizního švýcarského týmu Tudor, za který jezdí Petr Kelemen.