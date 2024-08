Náročnou etapu Vuelty si po úniku podmanil Yates, lídr O'Connor mírně zvýšil náskok

Náročnou devátou etapu Vuelty s třemi vrchařskými prémiemi první kategorie vyhrál po sólovém úniku britský cyklista Adam Yates. Červený trikot lídra před prvním volným dnem udržel Australan Ben O'Connor, jenž dokonce díky bonusovým sekundám ještě mírně zvýšil náskok v čele.

Dvaatřicetiletý Yates ve 178,5 km dlouhé etapě mezi Motrilem a Granadou strávil v úniku většinu dne. Byl členem už první velké vedoucí skupiny s 26 jezdci, jež se vytvořila brzy po startu a jejímž členem byl v relativně rovinaté části i český debutant Mathias Vacek.

Druhý muž úvodní časovky a sedmé etapy nakonec nabral téměř půlhodinovou ztrátu a dojel na 65. místě. Spurtér Pavel Bittner, který ovládl pátou etapu, měl na 145. pozici manko přes 37 minut.

Yates se do sólového úniku vydal 58 km před cílem a vytvořil si několikaminutový náskok, který udržel i při dvojím přejezdu těžkého stoupání na Alto de Hazallanas. Do cíle dojel britský cyklista s náskokem 1:39 minuty před Ekvádorcem Richardem Carapazem a prvním vítězstvím na Vueltě napodobil dvojče Simona, jenž na španělské Grand Tour vyhrál dvě etapy a v roce 2018 i celkovou klasifikaci.

"Ještě nikdy jsem se takhle nevytrápil. Bylo strašné horko. Od posledního stoupání mě braly křeče a nevěděl jsem, jestli to půjde," uvedl Yates. "Za ty roky jsem měl na Grand Tours hodně smůly a fakt jsem si nebyl jistý, zda to zvládnu. Mám radost, že se mi konečně zas povedlo vyhrát etapu na Grand Tour," řekl britský jezdec, který loni slavil etapové prvenství na Tour de France.

Skupina s lídry dojela do cíle v Granadě s odstupem 3:45 minuty a díky vítězství ve spurtu o celkové třetí místo si připsal čtyři bonusové sekundy O'Connor. Australan díky tomu mírně zvýšil náskok na 3:53 minuty před druhým Primožem Rogličem ze Slovinska, jenž dnes po sobotním vítězství ukázal v kopcích slabiny a dojel osmý.

"Každá vteřina se počítá. Někteří kluci ztratili. Já v závěru předvedl, jak na tom jsem, a jsem na to hrdý," řekl O'Connor.

Na třetí místo se posunul Carapaz a Yates si polepšil o 20 pozic na sedmé místo. Vrátil tak tým UAE Emirates do hry o přední příčky poté, co do pátku průběžně třetí Portugalec Joao Almeida v sobotu výrazně ztratil a do dnešní etapy už kvůli koronaviru nenastoupil.

"Celkové pořadí mě dneska nezajímalo. Šlo o stupně vítězů, tak jsem do toho šlapal. Neměli jsme co ztratit," prohlásil Yates. Na červený trikot ztrácí pět a půl minuty.

O'Connora prý jeho výkon neznervózněl. "Vlastně jsem rád, že vyhrál. Nechali jsme ho jet. Nebylo třeba ho hlídat. Zaslouží si uznání," řekl lídr závodu.

Po volném pondělku bude čekat peloton v horkém Španělsku další náročná etapa. Na 160 km mezi městy Ponteareas a Baiona jsou čtyři vrchařské prémie včetně stoupání první kategorie 25 km před cílem na Alto de Mougas.

