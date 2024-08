Další český úspěch na Vueltě. Vacek byl znovu druhý, ve spurtu nestačil jen na Van Aerta

Cyklista Mathias Vacek (22) spurtoval druhý v sedmé etapě Vuelty. Nestačil jen na Belgičana Wouta van Aerta (29) a zopakoval druhou pozici ze sobotní zahajovací časovky. Člen týmu Lidl-Trek se po necelém týdnu závodu postaral už o třetí české umístění mezi nejlepšími třemi, ve středu triumfoval v hromadném spurtu Pavel Bittner těsně právě před Van Aertem.

Debutant na jedné z Grand Tours Vacek spurtoval s Van Aertem o vítězství po 180,5 km v Córdobě. V posledním kilometru se za hvězdným Belgičanem vyvezl a zaútočil, vedoucí muž bodovací soutěže mu však nedal šanci a po pondělní třetí etapě si dojel na 79. ročníku Vuelty pro druhé vítězství.

V hlavní zhruba třicetičlenné skupině dojeli všichni favoriti na celkové prvenství. Červený trikot lídra udržel čtvrteční vítěz Ben O'Connor z Austrálie, jenž vede o 4:45 minuty před trojnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska, jenž díky bonifikačním sekundám mírně stáhl odstup na stále výrazných 4:45 minuty.

Peloton v jinak relativně rovinaté etapě podle očekávání roztrhalo náročné šestikilometrové stoupání zhruba 25 km před cílem. Po něm se z vedoucí skupiny vydal do úniku Marc Soler, ale ta i díky obětavé práci loňského šampiona Seppa Kusse z USA, jenž pracoval pro týmového kolegu Van Aerta, Španěla 3,5 km před cílem dostihla.

Bývalý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert potvrdil na posledních stovkách metrů roli největšího favorita na etapové vítězství a oplatil Vackovi porážku ze sobotní časovky, v níž skončil za českým cyklistou těsně třetí. Van Aert si tak pojistil vedení v bodovací soutěži, v níž má s 203 body náskok 41 bodů před Australanem Kadenem Grovesem. Na dalších místech jsou oba čeští debutanti, Bittner je třetí s 81 body a na čtvrté místo se posunul Vacek (57).

"To stoupání bylo strašně těžké, ale bojoval jsem, chtěl jsem to přežít. Věděl jsem, že když to přežiju, můžu se dostat do menší skupiny, která dojede do cíle. Na vrcholu jsme trochu zaostávali, ale po sjezdu jsme se dostali zpátky," popsal Vacek v televizním rozhovoru průběh etapy.

V závěru ho lídr jeho týmu pro celkové pořadí Mattias Skjelmose z Dánska dostal až za Van Aerta a český mladík bojoval o vítězství. "Sprint jsem zahájil brzo, ale druhé místo za jezdcem, jako je Van Aert, je pro mě docela dobré. Jsem s tím opravdu spokojený," uvedl olympionik z Paříže, jenž se v průběžném pořadí posunul na 55. místo.

Bittner v hlavní skupině chyběl. Do cíle dojel s odstupem 7:41 minuty na 87. pozici, celkově mu patří 131. místo. Sobotní 8. etapa odstartuje ve městě Úbeda a měří 159 kilometrů. Cyklisty čeká na trase nejprve vrchařská prémie druhé kategorie a poté pětikilometrové stoupání třetí kategorie do cíle v Cazorle.

Výsledky Vuelty