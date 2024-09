Cyklista Pavel Bittner (21) skončil druhý v hromadném spurtu deštivé 17. etapy Vuelty. Český debutant v závodě Grand Tour jen těsně nenavázal na své vítězství z prvního týdne, podruhé se ale probojoval na stupně vítězů. Jezdec stáje dsm-firmenich PostNL v závěru v Santanderu nestačil jen na Australana Kadena Grovese (25).

Celkové vedení uhájil Ben O'Connor. Australský cyklista před čtvrteční etapou s kopcovitým dojezdem drží pětisekundový náskok před trojnásobným šampionem Vuelty Primožem Rogličem ze Slovinska. Třetí Španěl Enric Mas ztrácí na lídra 1:25 minuty.

"Kdybych věděl před dvěma měsícema, že budu mít na Vueltě takové výsledky, bral bych to všema deseti," řekl Bittner v nahrávce pro média. "Velký dík patří zase klukům, kteří fungovali na sto procent a celou Vueltu máme super výsledky," pochvaloval si.

Groves si vítězstvím pojistil vedení v bodovací soutěži, které převzal po úterním odstoupení zraněného Wouta van Aerta. Bittner se posunul za něj na druhé místo. Na zelený dres ztrácí 116 bodů.

Sprinterské týmy přitom až v posledních kilometrech trasy, v jejíž první polovině peloton musel zdolat dvě příkrá stoupání druhé kategorie, zlikvidovaly dlouhý únik skupinky uprchlíků. Zřejmě poslední šanci sprinterů na úspěch pak naplno využil Groves k celkově sedmému dílčímu úspěchu na Vueltě. Bittner, jenž triumfoval v páté etapě, se vyvezl za ním, předjet ho ale nedokázal. Třetí skončil Belgičan Vito Braet.

"Když jsme věděli, že bude sprinterský dojezd a jak kluci makají, hodně mě to motivovalo. Našel jsem si zadní kolo Kadena, poslední zatáčka byla hodně nebezpečná, rychlá a na vodě, a on měl ideální pozici. Začal špurt a měl trochu náskok. Už jsem nebyl schopný v posledních metrech ho přelézt a snažit se o vítězství. Můžu být spokojený s druhým místem," popsal Bittner.

Deštivé počasí mu tolik nevadilo, ale etapu ztížilo. "I když mám po volném dnu docela dobré nohy, cítil jsem únavu. S tím, jak se teď cítím, by to do Madridu neměl být problém," zmínil nedělní dějiště vyvrcholení třítýdenního závodu.

V hlavním poli dojel vedle všech favoritů i druhý český debutant na Grand Tour Mathias Vacek. Jezdec týmu Lidl-Trek, jenž už má na kontě dvě druhá místa včetně úvodní časovky, se tentokrát do ideální spurterské pozice nedostal a byl klasifikován na 18. místě.

Výsledky Vuelty