Littler se stal šampionem šipkařské Premier League, Humphriesovi oplatil porážku z finále MS

Šipkař Luke Littler (17) získal ve čtvrtek večer v londýnské O2 Areně svou první velkou trofej po strhujícím finálovém vítězství 11:7 na sety v Premier League nad mistrem světa Lukem Humphriesem (29), který ho na začátku roku porazil v rozhodujícím zápase světového šampionátu. V úvodním semifinále večera mladík smetl Michaela Smithe (33) 10:5. Světová jednička Humphries po cestě k rozhodujícímu zápasu porazil dosavadního šampiona soutěže Michaela van Gerwena (35) taktéž 10:5.

"Prostě si to užívám," řekl Littler televizi Sky Sports po převzetí trofeje. "Trénoval jsem opravdu tvrdě a těší mě, že to snad bylo poznat. Byl jsem naprosto soustředěný, nechtěl jsem ani mrknout," dodal.

"Jsem vítěz majoru, do takové společnosti teď patřím. Nemůžu se dočkat, až budu hrát na všech akcích. Na Euro Tour a Pro Tour se mi daří tak dobře, že mám jistotu účasti v Matchplay a Grand Prix," uvedl Littler. "Potkáme se (s Humphriesem) ještě v mnoha finále – teď je to vyrovnané 1:1," připomněl 17letý Angličan bolestivou prohru z lednového finále světového šampionátu 4:7 na sety.

Littler ve finále proti Humphriesovi předvedl ohromujících deset 180bodových kol s celkovým průměrem 105,6 bodu, zatímco Humphries trefoval v průměru 102,47 bodu. Littler zazářil také v devátém legu, který uzavřel bezchybně na devět šipek, což zvedlo ze sedadel rekordních 14 tisíc diváků v hale.

Mladá hvězda se po 16 večerech základní části umístila na prvním místě a v průběhu kampaně jí rostlo sebevědomí i před obrovským množstvím diváků. Přesto se Littler v O2 Areně objevil v mnohem soustředěnějším rozpoložení, jen zřídkakdy komunikoval s publikem nebo se pouštěl do nějakých tahanic jako v posledních týdnech.

Humphries byl po porážce jako vždy milostivý a mluvil hlavně o obdivu ke svému soupeři. "Dnes večer byl mnohem silnější než já a zasloužil si vyhrát," řekl pro Sky Sports poražehný finalista. "A když se podíváte na celou sezonu, zasloužil si být šampionem Premier League," měl jasno Humphries.

"Já i Luke jsme se toho dost naučili. Oba jsme na tomto turnaji hráli svou roli a já jsem opravdu hrdý na to, že jsem se dostal do finále. Samozřejmě mě mrzí, že jsem nevyhrál, ale nemůžete vyhrát všechno. Šest ze sedmi finále na velkých turnajích je pro mě úspěchem, na kterém mohu jen stavět," dodal úřadující světový šampion.

"Jsem na Luka pyšný, každý ví, co si o něm myslím, mám ho moc rád, je to skvělý kluk. Doufám, že si to užije. Tenhle okamžik si opravdu zaslouží," uzavřel Humphries.

Littler si kromě své první velké trofeje odnese i 275 tisíc liber (osm milionů korun) v prize money. Humphries za svůj počin obdrží 125 tisíc liber (3,6 milionu korun).

Luke Littler zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Premier League. PDC

Kompletní výsledky šipkařské Premier League