Smolný první kvalifikační pokus Ogrodníkovou nerozhodil: Věděla jsem, že to dám znova

Oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou (33) nerozhodilo, že se po smolném prvním kvalifikačním pokusu musela vrátit do soutěže a pokoušet se o postup znovu. Řekla to novinářům na olympijských hrách v Paříži. Napoprvé překonala limit nutný pro postup do finále, ale těsně přešlápla. Situaci zachránila třetím hodem dlouhým 61,16 metru a poprvé je na OH ve finále.

Bezprostředně po odhodu prvního pokusu Ogrodníková nevěděla, že přešlápla, a už se radovala. Předčasně. "Tím, že teď dohazuju ty hody, že dávám hlavu dolů, tak jsem si úplně nepohlídala, že mám ještě někde čáru a měla bych si to pohlídat. Už jsem se radovala. Byla jsem dojatá, že jsem hodila kvalifikační limit (62 metrů). Holky mi gratulovaly a až vzápětí, když jsem si šla pro věci, tak jsem zjistila, že jsem šlápla na čáru," řekla vicemistryně Evropy z Berlína 2018.

Musela věci zase odložit a připravit se na pokračování kvalifikace. "Nicméně mě to vůbec nerozhodilo. Já jsem prostě věděla, že to dám znova. Nestalo se to, ale myslím, že třetím jsem se tomu přiblížila," dodala oštěpařka, která byla čtvrtá v první skupině a nakonec postoupila jako jedenáctá.

Po odchodu od trenéra Jana Železného se v olympijské sezoně připravuje sama. Chvílemi je to pro ni náročné. "Musím teda upřímně přiznat, že jsem chodila párkrát domů s tím, že si nejsem jistá, jestli třeba trénink na příští týden mi dává takhle smysl. Kolikrát jsem třeba dvě hodiny strávila jenom nad blbým jedním týdnem," prozradila třiatřicetiletá oštěpařka.

Má kondičního trenéra na posilovnu, oštěpařské záležitosti konzultuje s Miroslavem Guzdekem. "Já mu normálně posílám své házení, sem tam nějaká videa, abychom to zkonzultovali. Musím tedy přiznat, že nebyl na žádném tréninku před olympiádou, všechno jsem si to prostě házela sama," popisovala Ogrodníková.

V Paříži plní Guzdek roli jejího trenéra. "Dává mi ten servis. Hlídal mi věci, o které jsem ho poprosila, aby mi hlídal. Myslím, že každý atlet tady někoho potřebuje," dodala Ogrodníková.

Finále ji čeká v sobotu od 19:30.