Bude náročné se vůbec probojovat do finále, tvrdí lezec Ondra. Věří, že má šanci získat medaili

Lezec Ondra by v Paříži rád vylepšil šesté místo z Tokia.

Pondělním semifinálem boulderingu zahájí olympijskou soutěž ve sportovním lezení medailová naděje Adam Ondra (31). V Paříži by rád vylepšil šesté místo z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu. Zatímco před třemi lety byla součástí kombinace rychlost, nyní bude Ondra závodit jen v boulderingu a obtížnosti, v nichž má na kontě dohromady čtyři tituly mistra světa. Finále pro osmičku nejlepších je na programu v pátek.

"Hodně se to posunulo, hlavně v lezení na obtížnost. Je několik šestnáctiletých, osmnáctiletých borců, kteří jsou strašně našlapaní, i když nám z té starší generace společně třeba s Jakubem Schubertem nebo Alexanderem Megosem snad ještě tolik neutekli. Ale třeba první osmička je neuvěřitelně našlapaná a už vůbec se probojovat do finále bude hodně náročné. Žádná chyba se nebude odpouštět," Mluví například o devatenáctiletém Britovi Toby Robertsovi, jenž suverénně ovládl evropskou kombinační kvalifikaci.

Ondra měl před hrami potíže s ramenem, které si pochroumal na červnové olympijské kvalifikaci v Budapešti, kde si i tak zajistil místo do Paříže. "Je to takové specifické zranění. V 99 procentech lezení mě to nelimituje. Prostě jenom v určitých pozicích je tam ten sval nebo nějaký úpon rotátorové manžety přetížený," uvedl.

Málem kvůli tomu vzdal poslední závod Světového poháru v obtížnosti v Chamonix, nakonec skončil v generálce na hry šestý. "Skoro jsem se pustil. Přemýšlel jsem na začátku cesty, jestli se mám pustit. Měl jsem samozřejmě v hlavě Paříž, jestli mám pokračovat, abych si to nepokazil dál," okomentoval trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost.

Snu o olympijské medaili se nevzdal. "Kdybych cítil, že nemám vůbec žádnou šanci na medaili, tak bych tam asi ani nechtěl jet. Pevně věřím, že nějaké šance jsou. Ale vím, že to bude extrémně náročné a vím, že musím vyladit formu úplně na sto procent a pak mít ještě štěstí," řekl Ondra.