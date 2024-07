Sprinter Hughes je odhodlán pár dní před zahájením olympiády umlčet řeči rivala Lylese

Americkou sprinterskou hvězdu Noaha Lylese (27) v sobotu čeká poslední soutěžní závod na dráze v rámci Diamantové ligy v Londýně, než se vydá přes kanál La Manche na olympijské hry v Paříži.

Jeden z nejlepších sprinterů světa Noah Lyles, který na loňském mistrovství světa v Budapešti získal v běhu na 100 a 200 metrů zlato, poběží v britské metropoli kratší sprint a bude usilovat o to být nástupcem sprinterské legendy Usaina Bolta, který před sedmi lety ukončil kariéru.

Američanovi však v cestě bude stát Brit Zharnel Hughes, který na Lylese v Maďarsku těsně nestačil a doběhl třetí. Devětadvacetiletého rodáka z Anguilly doplní Letsile Tebaga z Botswany a Akani Simbine z Jihoafrické republiky. "Těším se do Londýna, cítím, že to bude výjimečné," řekl Hughes, který byl na olympiádě v Tokiu diskvalifikován v běhu na 100 metrů, kvůli předčasnému startu.

"Bude to nabité, jelikož je to poslední Diamantová liga před startem olympisjkých her. Jdu umlčet jeho řeči," uvedl odhodlaně Brit. Hughes spolu s Lylesem účinkuje v dokumentárním seriálu na Netflixu s názvem "Sprint". Stříbrný medailista ze štafety na olympijských hrách v Tokiu prozradil, že si neuvědomil, jak moc o něm jeho americký soupeř mluví. "Opravdu jsem netušil, že toho o mně řekl tolik. Pak jsem viděl ukázku a došlo mi, že o mě mluví často," řekl.

Lyles je známý tím, že je velmi dobrý řečník a mnohdy se dostane svým soupeřům do hlavy, i tyto psychologické hry stojí za jeho úspěchem. "Ten chlap umí mluvit. Moje přítelkyně mi řekla, abych o tom nepřemýšlel a nestouplo mi to do hlavy. Vzbudilo to ve mně akorát ještě větší touhu po úspěchu," přiznal Hughes.

"On se nebojí říct to, co má na srdci, asi tím získává sebevědomí. To pak ale vede k dobrým výkonům," prozradil Brit.

Mítink, který se uskuteční v Londýně na stejném stadionu jako se konaly olympijské hry v roce 2012 a nyní zde sídlí fotbalový klub West Ham United, se bude konat pouhých šest dní před slavnostním zahájením her v Paříži. Mimo běh na 100 m se zde představí celá řada světových talentů.