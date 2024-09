Strýcová po svém prvním triatlonu: Dřina, ale bylo to fajn. Největší krizi jsem měla při běhu

Dvojnásobná vítězka tenisového Wimbledonu ve čtyřhře Barbora Strýcová (38) absolvovala čtyři měsíce po porodu svůj první triatlon. V Karlových Varech dokončila sobotní amatérský závod na tratích 750 metrů plavání, 20 kilometrů jízdy na kole a pět kilometrů běhu na pátém místě v kategorii žen 30 až 39 let. S časem 1:31:57 ztratila na vítězku přes 13 minut.

"Jsem přesně čtyři měsíce po porodu, takže jsem se hrozně bála, že nebudu připravená. Nebylo to úplně podle mých představ, ale zvládla jsem to. Přitom jsem člověk, který když není nachystaný, tak je nervózní. Ale bylo to fajn," uvedla Strýcová v tiskové zprávě.

"Při plavání jsem si říkala, že to je dobré a nějak to uplavu. Po pár stovkách metrů mi to ale začalo připadat nějak dlouhé. Tak jsem zatnula zuby a plavala si svoje tempo. Na cyklistice jsou ty zdejší kopce hrozně těžké. A největší krizi jsem měla první kilometr běhu, kdy mě rafla lýtka a trvalo mi, než se jsem rozběhla. Bylo to bolavé," konstatovala osmatřicetiletá držitelka 32 deblových titulů na okruhu WTA. "Ale triatlon se mi líbí moc. Třeba se tomu do budoucna věnovat budu, jen si dám momentálně delší pauzu," řekla se smíchem Strýcová. Tenisovou kariéru, v níž získala i dva tituly ve dvouhře, ukončila loni v září.

Bronzová olympijská medailistka ve čtyřhře s Lucií Šafářovou z Ria de Janeiro 2016 přivedla v květnu na svět dceru Josefínu. S partnerem Petrem Matějčkem má také dvouletého syna Vincenta. "Obdivuju lidi, kteří musejí chodit do práce a tohle dělají jako zábavu. Klobouk dolů před nimi. Tohle je největší dřina," komentovala svou triatlonovou zkušenost.