Jsme jen loutky, ví triatlonisté. Kvůli špinavé Seině bude možná jen duatlon, záložní řešení není

Na tenhle závod čekají tři roky. Triatlon pod olympijskými vlajkami se stal pro světovou špičku kláním, které se uznává nejvíce. Jenže už před startem Her se spekulovalo, jestli se podaří připravit adekvátní podmínky. Jde o vodu a její čistotu. První pokus nevyšel. A kdoví, zda vyjde další. Mezi triatlonisty se z úvodních vtípků pomalu začala šířit velká zloba…

Triatlon se stal olympijským sportem až v roce 2000, ale díky úžasným sportovním výkonům všech aktérů i několika ikonickým závodům se stal nedílnou součásti svátku pod pěti kruhy. Postaraly se o to zejména příběhy bratrů Alistaira a Jonathana Brownleeových, kteří společně dvakrát stáli na stupních vítězů.

Letos se poprvé po dlouhých letech uskuteční triatlonový závod bez ikonické britské dvojice, hlavním tématem ale stejně nejsou výkony sportovců, jako spíš snaha udělat z řeky Seiny důstojné prostředí pro plaveckou část závodu. Nejde o to, že by řeka připomínala stoku, ale naměřené hodnoty koncentrace enterokoků a bakterií E-coli jsou místy vyšší, než limit.

Odvážné gesto starostky Paříže Anny Hidalgové, která před dvěma týdny vlezla do Seiny, aby dokázala, že všechno je v pořádku, tak přišlo naprosto vniveč. Zbytečná jsou dnes i její slova o tom, že necítí žádné problémy. A pokud jsou pravdivé informace o tom, že Paříž investovala 1,5 miliardy dolarů do čističky, která pro olympiádu měla udělat Seinu čistou, tak to vypadá, že to byly peníze skoro vyhozené z okna.

Původní plán byl takový, že s úderem úterní osmé hodiny ranní skočí 56 triatletů pod mostem Alexandra III. do řeky, protékající francouzskou metropolí, po 1500 metrech plavání nasednou na kolo a po 40 kilometrech v sedle nazují tretry a v ulicích Paříže svedou na desetikilometrové trati bitvu o zlato.

To se ale nestalo. Před čtvrtou hodinou ranní byla rozeslána depeše všem závodníkům, že se závod odkládá. Někdo už byl vzhůru a chystal se k závodu, jiní se rozhodli zůstat v posteli.

Nastavení a závodní režim je ale těžké odbourat. "Běž si zaběhat! Už jsem měl i kafe," poslal Dán Emil Holm vzkaz Jamiemu Riddlemu, se kterým se měl utkat na trati závodu. "Kámo, mám v sobě tolik energie..." odpovídal Jihoafričan.

Většina z triatlonistů pak okolo sedmé ranní sdílela stories z improvizovaného tréninku. Do vody se nešlo, ale výběh přišel vhod. Ono se totiž do vody možná vůbec nepůjde…

Jednou z variant, jak zachránit triatlonový závod, je totiž vynechání plavecké části. A když se o tom začalo spekulovat, začali se dost hlasitě ozývat i sami sportovci. "Kdyby prioritou bylo zdraví sportovců, tak se závod už dávno přesunul na jiné místo. Jsme jen loutky v loutkovém divadle," postěžoval si jeden z favoritů Belgičan Marten Van Riel, šestý muž z Ria a čtvrtý z Tokia.

"Duatlon není triatlon a měnit věci jen tak uprostřed noci je neuctivé k letům přípravy sportovců a všem fanouškům, kteří se chystali závod sledovat živě nebo v televizi. Je to ostuda pro triatlon na té největší scéně!" nebral si servítky v rozhovoru pro specializovaný web Tri247.

Podivné je, že zatímco soutěže v dálkovém plavání mají svou záložní variantu na veslařském kanálu, pro triatlon žádná varianta B neexistuje.

A tak začíná nové soustředění na další den. Pokud všechno dobře dopadne a během jediného dne se podaří ze Sein udělat regulérní a zdraví neohrožující prostředí, závod začne v 10:45. Ještě před triatlonisty mají otestovat prostředí ženy, ty mají mít start v 8 hodin ráno.

Jsou to ale jen plány a přání. Předpověď počasí pro Paříž totiž znovu mluví o dešti, který nejen že kvalitě vody nedodá, ale také zrychlí tok a prostředí se tak stane neregulérním. "Problémem je i rychlost vody. Proud nesmí být podle regulí rychlejší než 1 metr za sekundu," připomíná triatlonový komentátor Barrie Shepley.

Jak to celé dopadne, se zřejmě všichni aktéři i fanoušci dozví znovu až nad ránem.