Bolavé cesty k zápisům do historie: Murrayho vítá klub 200, Stan je mezi třemi veterány

Bylo jich doposud jen osm. Andy Murray (36) se stal na začátku týdne devátým v pořadí. Historie tenisových grandslamů přivítala nového člena prestižního klubu, vyhrát na turnajích velké čtyřky 200 zápasů dokázaly jen legendy. Malý zápis do kronik ale zaznamenal i další matador Stan Wawrinka (38).

Dnes už je to trochu jiné. Před lety Kim Searsová při zápasech skotského bojovníka na tribuně zarputile fandila a emotivně prožívala každý míček. Dnes má partnerka Sira Andyho trochu jiné povinnosti. Do New Yorku totiž vyrazila celá rodina včetně čtyř dětí.

"Ne vždycky je s nimi legrace, všichni jsou ještě malí, takže to bývá těžké. Ale zároveň je to skvělé," vypráví dvojnásobný olympijský vítěz o dcerkách Sophii (7), Edie (5), tříletém Teddiem a dvouleté Lole. "Vlastně mě doposud pořádně ještě neměli možnost vidět hrát, jezdil jsem po turnajích bez nich," dodává.

Murrayho potomci nyní mohli být velmi blízko historického zápisu svého táty. Dvě stovky vítězství před ním zaznamenaly na grandslamech jen opravdové osobnosti: Pete Sampras, Roy Emerson, Ivan Lendl, Andre Agassi, Jimmy Connors, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Roger Federer.

Milník, kterého skotský patriot dosáhl, je úctyhodný i z toho důvodu, že v roce 2019 vážně uvažoval o konci kariéry. Komplikovaná operace, při které mu lékaři implantovali umělou kyčel, z něj ale znovu udělala hráče, který se chce dál prát z nejlepšími. Dnes Murray figuruje na 37. místě světového žebříčku a stále zřejmě neřekl poslední slovo.

Motivací je pro něj meta 800 vítězství na okruhu ATP (dnes má na kontě 730) a třeba i další grandslamový zářez. Jeho dalším soupeřem bude Bulhar Grigor Dimitrov, který spolupracuje se dvěma Murrayho bývalými trenéry. "Asi to pro něj bude výhoda, když má v týmu dva kluky, kteří mě dobře znají. Ale uvidíme," mluví o Danim Vallverdúovi a Jamie Delgadovi. "Zvenku vše vypadá snadně, když jde o strategii a taktiku. Ale jakmile jste na kurtu, není tak snadné dělat vše podle plánu," upozorňuje dvojnásobný vítěz Wimbledonu a král US Open z roku 2012.

Pokud by Murray prošel i přes druhé kolo, budou mu zbývat jen dvě grandslamové výhry na Peta Samprase. A třeba by v osmifinále mohlo dojít i na souboj dvou ikon. Současně se totiž v dějišti newyorského turnaje skloňuje i jméno dalšího zkušeného borce – Stana Wawrinky.

Stan the Man

Ten totiž také den co den dokazuje, že ještě není na odpis. Když v úvodním kole letošní edice US Open porazil Japonce Jošihita Nišioku ve třech setech, stal se nejstarším vítězem zápasu dvouhry ve Flushing Meadows od roku 1992. Pohled do historie odhaluje, že tehdy čtyřicetiletý Jimmy Connors ve třech setech vyřídil Brazilce Jamieho Oncinse, aby se následně rozloučil se světem grandslamů v duelu s Ivanem Lendlem.

Stejně jako Murrayho, tak i Wawrinku v průběhu posledních let kariéry provázely zdravotní trable. Někdejší třetí hráč světového žebříčku se k tenisu vrátil v březnu 2022 po více než roční pauze, kdy absolvoval dvě operace levé nohy. "Nikdy jsem nezapomněl, proč jsem začal s tenisem a o čem jsem snil, když jsem byl mladý. Hrát US Open, grandslamové i další velké turnaje, hrát na ATP Tour, prostě být tady. Jsem rád, že na této úrovni pořád hraju," vyznal se po svém úspěšném vstupu do letošního newyorského turnaje.

Právě ve Flushing Meadows získal Wawrinka v roce 2016 poslední ze svých tří grandslamových titulů. Stan the Man, jak je Švýcar přezdívaný, za sebou má opravdu impozantní cestu vzhůru. V průběhu loňského května se propadl až na 361. místo rankingu. Zápas od zápasu ale poctivě bojoval a dnes figuruje na 49. příčce. "Posledních pár měsíců to bylo každý týden lepší i díky tomu, že přicházelo víc výher a tím i důvěry v to, co dělám. Snad to ještě vydrží a přidám do konce roku nějaké velké výsledky," dodal.

Mimochodem, Wawrinka je dnes třetím nejstarším hráčem, který dokázal vyhrát grandslamový zápas. Kromě Jimmyho Connorse je před ním už jen krajan Roger Federer, který předloni ve Wimbledonu porazil Lorenza Sonega ve věku 39 let a 10 měsíců.

