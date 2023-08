Obhájce titulu Alcaraz v New Yorku postoupil po skreči, Medveděv ztratil jen dva gamy

Obhájce titulu Alcaraz v New Yorku postoupil po skreči, Medveděv ztratil jen dva gamy

Carlos Alcaraz se na úvod obhajoby svého prvního grandslamového titulu příliš nezapotil. V prvním kole US Open si jeho německý soupeř Dominik Köpfer už v šesté výměně podvrtl levý kotník a přestože ještě téměř hodinu bojoval, za stavu 2:6 a 2:3 vzdal. Bez problémů odstartoval také předloňský šampion Daniil Medveděv, jenž ztratil pouhé dva gamy s Maďarem Attilou Balázsem. Naopak až po pětisetových bitvách uspěli Hubert Hurkacz a Grigor Dimitrov, který vůbec poprvé v kariéře utekl z 0:2 na sety.

Carlos Alcaraz na loňském US Open získal první grandslamový titul a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou v historii. Minulý měsíc ve Wimbledonu sice po finálové bitvě s Novakem Djokovičem slavil již druhý triumf na grandslamu, ještě před svým úvodním letošním vystoupením v New Yorku ale věděl, že o pozici v čele žebříčku přijde. A to i v případě, že loňský úspěch zopakuje.

Jeho srbský konkurent totiž už v pondělí zvládl zápas prvního kola a jelikož loni nestartoval a neobhajuje žádné body, zajistil si návrat na post světové jedničky. V dalších dnech se tak z pohledu žebříčkového postavení bude rozhodovat už jen o tom, zda španělský mladík udrží 2. místo před Daniilem Medveděvem a kolik bude ztrácet na Djokoviče. Může to být pár desítek bodů, ale také i téměř čtyři tisíce.

Svůj úvodní zápas už má Alcaraz úspěšně za sebou. V prvním vystoupení od finálového maratonu na Masters 1000 v Cincinnati, kde v bezmála čtyřhodinové bitvě proti Djokovičovi neproměnil mečbol, se na postup ani příliš nenadřel. Jeho soupeř vzdal.

Německý tenista Dominik Köpfer už v šesté výměně špatně došlápnul a bolestivě si podvrtnul levý kotník. Po ošetření se sice na kurt vrátil a ještě hodinu srdnatě bojoval o druhý skalp hráče TOP 10, ale po odvrácení brejkbolů a udržení servisu za stavu 2:6 a 2:3 usoudil, že limitovaný bolestí má minimum šancí na úspěch a rozhodl se utkání skrečovat.

"Během zápasu jsem se cítil skvěle. Začal jsem dobře, byl jsem koncentrovaný. Popravdě jsem to od sebe v prvním kole nečekal, že budu hrát tak dobře. S úrovní hry jsem moc spokojený," pochvaloval si Alcaraz vstup do soutěže.

Alcaraz se může stát prvním tenistou, který na US Open obhájí titul, po Rogeru Federerovi, jenž triumfoval pětkrát v řadě v letech 2004 až 2008. "O obhajobě nepřemýšlím. Jen se soustředím na svou hru, abych hrál stejně jako vloni, snažím se dělat ty samé věci. Na nic jiného teď nemyslím," dodal Španěl.

Ve druhém kole bude Alcaraz čelit jihoafrickému kvalifikantovi Lloydu Harrisovi, který předloni v New Yorku překvapil postupem až do čtvrtfinále a svým nejlepším grandslamovým výsledkem.

Daniil Medveděv na US Open získal svůj první a na rozdíl od Alcaraze zatím stále jediný grandslamový titul v roce 2021. Při loňské obhajobě neztratil v prvních třech kolech ani set, ale v osmifinále ztroskotal na Nicku Kyrgiosovi.

Do letošního ročníku sedmadvacetiletý Medveděv vstoupil svou nejjednozančnější výhrou na grandslamech, když s Maďarem Attilou Balázsem ztratil pouhé dva gamy a po hodině a čtvrt zvítězil drtivě 6:1, 6:1, 6:0. Kanára na majoru nadělil posedmé v kariéře, z toho popáté právě v New Yorku.

"Je vždycky fajn začít dobře. Se svojí hrou jsem spokojený a už se těším na další zápasy. Doufám, že si v New Yorku zahraju co nejdéle," řekl na kurtu třetí hráč světa Medveděv, který nečelil jedinému brejkbolu a připsal si 50. vítězství v sezoně.

Dimitrov a Hurkacz otočili z 0:2 na sety

Světová devatenáctka Grigor Dimitrov poprvé v kariéře a až na 28. pokus otočil zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. V prvním kole US Open dvaatřicetiletý Bulhar udolal po 4 hodinách 40 minutách boje 6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 7:6 (11:9) Slováka Alexe Molčana, přestože v rozhodujícím setu prohrával 2:5 a v závěru čelil celkem třem mečbolům.

Ve druhém kole se Dimitrov střetne již podvanácté, ale po dlouhých sedmi letech, s Andym Murraym (h2h 3:8). Zkušený Brit vyřadil Francouze Corentina Mouteta po setech 6:2, 7:5, 6:3 a zaznamenal jubilejní 200. vítězství na grandslamu.

Hubert Hurkacz na úvod US Open udolal 4:6, 5:7, 7:6, 6:3, 6:1 Švýcara Marca-Andreu Hüslera, přestože soupeř podával na vítězství, a teprve podruhé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrál první dva sety. O premiérový postup do 3. kola závěrečného grandslamu sezony si šestadvacetiletý Polák zahraje s britským mladíkem Jackem Draperem (h2h 2:0).

Olympijský šampion Alexander Zverev porazil třikrát 6:4 Australana Aleksandara Vukice a po loňské nucené pauze kvůli léčbě potrhaných vazů v kotníku navázal na předchozí vydařená vystoupení. Ve Flushing Meadows si v roce 2020 zahrál poprvé v kariéře grandslamové finále, o rok později došel do semifinále.

