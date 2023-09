Lehečka v Astaně nezaváhal, v prvním letošním zápase na halových akcích ATP neztratil set

Jiří Lehečka (21) absolvuje v kazašské Astaně svůj první letošní individuální turnaj na halových betonech. Čtvrtý nasazený, který měl v úvodním kole volný los, si poradil 6:2, 7:6 s kvalifikantem a bývalým členem TOP 70 žebříčku Jegorem Gerasimovem (30) a potřetí za poslední dva měsíce postoupil do čtvrtfinále. O své celkově čtvrté semifinále na hlavním okruhu se utká s Hamadem Medjedovičem (20).

Jiří Lehečka prožívá bezpochyby svou zatím nejlepší sezonu v kariéře. Na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, v Dauhá byl několikrát jediný míček od prvního finále na turnajích ATP a skalpu bývalé světové jedničky Andyho Murrayho a před pár týdny ve Winston-Salemu bojoval o svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu.

Následovalo sice zklamání v podobě vyřazení v úvodním kole US Open, nicméně rodák z Mladé Boleslavi vyhrál v Davis Cupu všechny tři singly bez ztráty setu a výrazně pomohl českému výběru k postupu ze skupiny. A nyní úspěšně zahájil debut v Astaně, kde hraje svůj první letošní individuální podnik na halových betonech.

Statistiky zápasu. Livesport

V Kazachstánu měl coby nasazená čtyřka v prvním kole volno a v úvodním zápase žádné překvapení nepřipustil, ačkoli si postup přes Jegora Gerasimova výrazně zkomplikoval. Zatímco v úvodním dějství dominoval a na vlastním podání neztratil jediný fiftýn, ve druhé sadě čelil celkem šesti brejkbolům.

V sedmé hře druhého dějství sebral soupeři servis čistou hrou, ale brejk nedokázal potvrdit a o několik minut později za stavu 5:6 musel likvidovat sérii dvou setbolů. Čtyřmi body v řadě nepříznivý vývoj otočil a v tie-breaku dominoval poměrem 7:3.

Sestřih zápasu Jiří Lehečka – Jegor Gerasimov. Livesport

Aktuálně 29. hráč pořadí bude o víkendu usilovat o své celkově čtvrté semifinále na hlavním okruhu, nepočítaje loňskou finálovou účast na Turnaji mistrů do 21 let. Loni v rotterdamské hale, kde prorazil na nejvyšší tour, prohrál bitvu se Stefanosem Tsitsipasem a letos v Dauhá nestačil těsně na Murrayho. Do finále se dosud podíval jen ve Winston-Salemu po odstoupení Sebastiana Kordy.

V Astaně bude jeho čtvrtfinálovým soupeřem Hamad Medjedovič. Srbský talent, který může vyrovnat své maximum na nejvyšší úrovni, přehrál v souboji divokých karet dvakrát 6:4 Alexandera Ševčenka a vyhrál už sedmý zápas v řadě.

Výsledky turnaje ATP 250 v Astaně