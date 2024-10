Splněný sen, těší se Menšík na Djokoviče. Srb českého soupeře chválí: Na kurtu umí všechno

Jeden Čech už do semifinále Masters v Šanghaji postoupil. Svůj sen si ale žije i ten druhý. Jakub Menšík (19) se v pátek po poledni střetne s Novakem Djokovičem (37) a pokusí se navázat na úspěch krajana Tomáše Macháče (23). Střetne se s tenistou, který byl odjakživa jeho vzorem. A i srbský šampion přiznává, že český mladík je jedním z těch, na které by v budoucnu vsadil.

Teenager Menšík se velmi rychle stává respektovanou tenisovou osobností. Na okruh ATP dorazil teprve nedávno, ale na kontě už má čtyři vítězství v řadě proti hráčům z TOP 10. Měl by se ho snad bát i Djokovič?

"Jakub je velmi vysoký, ale skvěle se pohybuje. Má dobré podání, hraje konzistentně od základní čáry a myslím si, že proti mně nebude mít co ztratit. Očekávám těžký zápas, protože umí vyvíjet velký tlak. Má tvrdé údery a tento kurt v Šanghaji jeho stylu hry pomáhá," nechal se slyšet 24násobný grandslamový vítěz, když se ho zeptali na čtvrtfinálový zápas s Čechem, který vyřadil ostříleného Grigora Dimitrova.

"Vlastně se rád dívám na jeho zápasy, protože na hřišti umí všechno. Je agresivní, ale také se umí dobře bránit. V posledních letech udělal také velký fyzický pokrok," dodal Srb. Djokovič ví, o kom mluví. Není to tak, že by se o Menšíkovi dozvěděl něco z internetu či ze sestřihů zápasů.

Naopak, před nějakým časem se rozhodl, že zkusí talentovanému českému tenistovi pomoci. "Je to velmi nadějný kluk. Absolvoval jsem s ním i několik týdnů tréninků v Bělehradě. Snažím se být k dispozici, abych mohl poradit mladým lidem jako je on. I jeho rodiče jsou milí. Vždycky jsem si myslel, že má potenciál být jedním z nejlepších na světě," přiznal Djokovič velmi blízký kontakt se svým nejbližším rivalem.

Menšík už ví, že si znovu vylepší postavení ve světovém žebříčku. I kdyby s Djokovičem prohrál, bude velmi blízko TOP 50. Ale i ve chvíli, kdy ho čeká životní zápas, přiznává trochu sentimentu: "Je to splněný sen. Chtěl jsem si vždycky zahrát proti Novakovi opravdový zápas. Když jsem byl malý a začínal jsem s tenisem, on už byl na vrcholu. Říkal jsem si: 'Wow, ten je tak dobrý a kolik už vyhrál grandslamů!'. Teď je mi 19 let a on stále hraje... Takže přiznám, že jsem za tuhle příležitost rád a jsem šťastný, že se mi to splnilo. A v pátek uvidíme, jak na tom jsem..."

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji