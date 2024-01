Nosková vyhrála díky mentalitě, Melbourne je pro Šwiatekovou asi moc rychlé, tuší expertka

Linda Nosková (19) se hned při své první účasti v hlavní soutěži Australian Open probojovala mezi 32 nejlepších hráček. Postup do třetího kola byl v jejím podání unikátní, vždyť porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou (22). Výkon české hráčky i nezdar polské tenisové ikony glosuje televizní expertka Canal+ Sport a bývalá 20. hráčka světového žebříčku WTA Klára Koukalová.

Nosková sice do utkání vstupovala jako 50. tenistka rankingu WTA, přesto v sobotním utkání v Rod Laver Areně se Šwiatekovou měla lepší statistiky téměř ve všech aspektech hry. "Bylo to vítězství mentality. Klobouk dolů před tím, jak Linda tento zápas zvládla. Nejen že otáčela z 0:1 na 2:1, ale v klíčových chvílích dokázala reagovat na vývoj hry a byla psychicky silnější. Tenhle zápas ukázal, že má ty nejlepší předpoklady, aby se z ní stala TOP hráčka," říká Koukalová, která v kariéře vyhrála tři turnaje na okruhu WTA.

Zdálo se, že Šwiateková nehrála v ideální pohodě. Pomohla svým výkonem k této senzaci?

"Šwiateková si už trošku koledovala ve druhém kole, kdy otáčela z 1:4 ve třetím setu s Collinsovou. To ale vůbec nesnižuje výkon Noskové. Porazila světovou jedničku na grandslamu. Tam bývají většinou nejtěžší momenty v koncovkách, ale ona ten závěr odehrála naprosto jistě. Zvládla velmi těžkou koncovku, kde při podání za stavu 5:4 prohrávala 0:30. Jiný by se mohl rozsypat, ale Linda zde ukázala tu mentalitu, o které mluvím. Pomohla si servisem, esem a zahrála čtyři míče v řadě."

Hra Noskové bývá agresivní, to samé ale platí i o Šwiatekové, ta bývá velmi dominantní ve svých zápasech. Tentokrát ale Nosková zapsala víc vítězných úderů než nejlepší hráčka světa…

"Myslím, že cítila, že prostě hraje dobře. A i když proti ní stála světová jednička, tak věřila, že jí může porazit. Vycházely jí opravdu tvrdé forhendové winnery. Hráčka samozřejmě cítí, když někoho přehrává, že jí funguje servis a vnímá i nepohodu toho druhého. V průběhu utkání je potom snazší hrát bez zábran. Klíčová ale samozřejmě pak byla koncovka. Tam už to bylo o psychice, zvládnout tlak, který se vám dostane do hlavy."

Statistika zápasu Iga Šwiateková – Linda Nosková Livesport

Nyní se Nosková střetne s Elinou Svitolinovou. Jak velkou šanci má ve čtvrtém kole?

"To bude zase jiný tenis. Svitolinová je spíš obranářka, má lepší bekhend. Zároveň je ale docela hladová, má čistou hlavu, nemá co ztratit, neboť se vrací po pauze na mateřské. Bude to další strašně těžký zápas, Elina je zkušená a určitě si ten zápas Lindy pustí a od ní to bude hodně taktická hra."

Co pro ten další zápas bude podstatné?

"Myslím, že Linda je v dobrém rozpoložení, i když teď hrála dva třísetové zápasy za sebou. Spíš to bude o tom, zůstat dál v nějaké rutině, věřit tomu, co funguje. A bude potřeba vypnout hlavu po tak náročném utkání, i když to samozřejmě bude moc těžké. Teď jí přijde miliarda zpráv a to její vítězství nad Šwiatekovou bude hodně medializované."

Šwiateková nikdy Australian Open nevyhrála. Proč jí prostředí v Melbourne tolik nevyhovuje?

"Nemyslím, že by tam bylo něco úplně špatně. A i když se mluví o tom, že Šwiateková je mentálně velmi silná, tak je na ni jako světovou jedničku vyvíjen obrovský tlak. Všechny ty hráčky, které jdou hrát proti ní, prostě nemají co ztratit a jsou schopny vytáhnout svůj nejlepší tenis. Proti Noskové hrála často velmi nepřesně. Ale pravda je, že kurty v Melbourne jsou docela rychlé a nemají tak vysoký odskok, který Iga potřebuje k tomu, aby diktovala hru."

Přehled utkání Šwiateková – Nosková 6:3, 3:6, 4:6