Šwiateková přežila tříhodinové drama s Collinsovou, třetí set otočila z 1:4 a jde na Noskovou

Světová jednička Iga Šwiateková (22) na úvod Australian Open úspěšně čelí těžkému losu, ve druhém kole ale měla namále. Po šampionce z roku 2020 Sofii Keninové si poradila i s předloňskou finalistkou Danielle Collinsovou (30), byť ve třetím setu čelila za stavu 2:4 a 0:40 třem brejkbolům v řadě. Zkušenou Američanku čtyřnásobná grandslamová šampionka udolala až po tříhodinovém boji 6:4, 3:6, 6:4 a oplatila jí dva roky staré vyřazení. O postup do osmifinále se utká s Lindou Noskovou (19).

Iga Šwiateková v úvodu sezony vyhrála všech pět singlových zápasů v United Cupu, po finálovém nezdaru v rozhodující smíšené čtyřhře po boku Huberta Hurkacze proti Němcům ale končila soutěž smíšených družstev v slzách.

Nyní už se ale soustředí znovu na individuální kariéru a hned na prvním turnaji sezony zaútočí na zisk pátého grandslamového titulu a prvního z Australian Open. Los k majitelce trofejí z Roland Garros (2020, 2022, 2023) a US Open (2022) příliš milosrdný nebyl a od úvodních kol musí prokazovat své kvality.

Na úvod si Šwiateková poradila ve dvou setech s šampionkou z roku 2020 Sofii Keninovou, byť v úvodní sadě musela dvakrát dohánět manko brejku, a s výrazně většími komplikacemi přetlačila i další Američanku Danielle Collinsovou. Finalistku z roku 2022 udolala 6:4, 3:6, 6:3.

Statistika zápasu Iga Šwiateková – Danielle Collinsová Livesport

"Vůbec nevím, jak jsem to otočila. Popravdě jsem se už viděla na letišti. Jen jsem se snažila čekat na svou šanci. Danielle hrála výborně, ale věděla jsem, že je strašně těžké udržet tak vysokou úroveň hry. Pořád jsem čekala, až trochu poleví. Na konci jsem se přestala zabývat její hrou a soustředila se jen na sebe," řekla Šwiateková v pozápasovém rozhovoru na kurtu s bývalou německou tenistkou Andreou Petkovicovou.

Světová jednička a vítězka loňského Turnaje mistryň soupeřku přestřílela na vítězné údery 35:28. V pátém vzájemném duelu Collinsovou porazila počtvrté, jedinou porážku s o osm let starší Američankou utrpěla před dvěma lety právě v Melbourne, kdy pro ni dosud nejúspěšnější Australian Open skončilo v semifinále.

"Jen jsem se snažila udržet koncentraci a rytmus hry. Danielle po kurtu létala a pro mě bylo těžké ukončit výměny," doplnila Polka, jež si na začátku třetího setu natáhla na levou nohu podkolenní pásek.

"Problémy mám od Cancúnu. Nijak mě to nelimituje, ale občas to zabolí, takže je to spíše preventivní věc," uklidnila své fanoušky Šwiateková, jež si připsala 18. soutěžní vítězství za sebou. Poslední porážku utrpěla na konci září v Pekingu s Veronikou Kuděrmetovovou.

O obhájení loňského osmifinále se Šwiateková utká s Lindou Noskovou, kterou loni porazila na domácí půdě ve Varšavě hladce ve dvou setech. Českou teenagerku čeká premiéra ve třetím kole grandslamu po výhře nad Američankou McCartney Kesslerovou.

Výsledky Australian Open ve dvouhře žen