Životní skalp Noskové! Na Australian Open skolila světovou jedničku a je v osmifinále

Linda Nosková (19) se na Australian Open v největším zápase své dosavadní kariéry postarala o velké překvapení. Česká teenagerka při premiéře ve třetím kole grandslamu v melbournské Rod Laver Areně zdolala 3:6, 6:3, 6:4 nervózně hrající čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou (22) a připsala si první skalp světové jedničky. O postup do čtvrtfinále si zahraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou (29).

Zatímco loni Linda Nosková na Australian Open skončila v prvním kole kvalifikace i vinou únavy po přesunu z Adelaide, kde dva dny předtím prohrála své první finále na okruhu WTA, letos už do kvalifikace nemusela. Po úspěšné jízdě do semifinále na pětistovce v Brisbane měla týden na odpočinek a nyní svou premiéru v hlavní soutěži Australian Open přetavuje v životní grandslamový výsledek.

Po dvousetové výhře nad krajankou Marií Bouzkovou a protrápené cestě k postupu přes na divokou kartu startující Američanku McCartney Kesslerovou uspěla i při premiéře ve třetím kole. Po skvělém představení se postarala o senzaci na úkor vítězky čtyř majorů Igy Šwiatekové.

Juniorská vítězka French Open 2021 Nosková startuje na grandslamu pošesté v kariéře a dosud bylo jejím maximem druhé kolo - loni na Roland Garros na druhém největším kurtu Suzanne Lenglenové podlehla světové čtyřce Jeleně Rybakinové a na US Open na Grandstandu padla v třísetové bitvě se světovou pětkou Ons Jabeurovou.

Dnes už devatenáctiletá Češka zkušenosti ze zápasů na velkých stadionech proti elitním hráčkám proměnila v životní úspěch. V Rod Laver Areně, který je největším kurtem v Melbourne Parku, skolila osmnáct zápasů neporaženou světovou jedničku.

"Vůbec nevím, co na to říct. Byl to fantastický zápas. Věděla jsem, že by to mohl být skvělý zápas, ale nemyslela jsem si, že budu schopná hrát takhle dobře. Jsem na sebe pyšná, že jsem dokázala postoupit do dalšího kola," radovala se šťastná Nosková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Statistika zápasu Iga Šwiateková – Linda Nosková Livesport

Nosková favoritku trápila od úvodních výměn. Ve třetím gamu ale nevyužila dvě šance na brejk, v šesté hře si vybrala slabší chvilku na podání a první set ztratila. Nic však nevzdala a dál se rvala o senzaci.

Ve druhé sadě dvakrát odvrátila brejkboly. Podruhé za stavu 3:6 a 3:3 přímým bodem z podání a ziskem deseti fiftýnů v řadě si připravila tři setboly po sobě. Při druhém si pomohla servisem, zápas poslala do rozhodující sady a nervózní soupeřku do šaten.

Ve třetím setu Nosková nepotvrdila brejk na 2:1, ale podruhé už uspěla a vedla 5:3. S vidinou obrovského úspěchu následně ztratila šest bodů po sobě a netrefovala první servis, ale vítězství už si sebrat nenechala. Poslední game otočila z 0:30, mečbol si připravila svým 10. esem a duel uzavřela přímým bodem z podání.

"V tom závěru jsem netrefovala první servis a třásly se mi ruce i nohy. Ale za stavu 30:30 jsem trefila eso. Vypadalo to snadně, ale při takovém skóre je to někdy těžké," uvedla ke koncovce životního zápasu rodačka ze Vsetína, jež upravila bilanci s hráčkami TOP 10 na 4:7. Se světovou jedničkou hrála podruhé, loni Šwiatekové podlehla ve Varšavě.

"Celkově to byla týmová práce. Můj tým mi hrozně moc pomáhá podporou i taktickou přípravou na zápasy. Takže ten výsledek je úspěchem náš všech," poděkovala svěřenkyně Tomáše Krupy a Davida Kotyzy směrem do publika, které nadšeně žaslo nad výkonem mladé hvězdy.

"Moc divákům děkuju, že přišli a podpořili mě. Na tomto stadionu jsem hrála poprvé. Díky, lidi," dodala česká teenagerka, která letos vyhrála sedm z osmi zápasů. Ve světovém žebříčku se posune z 50. místa a minimálně o pár příček překoná své maximum (40. místo). Případná další výhra by ji vystřelila do TOP 30.

Světovou jedničku na Australian Open Nosková porazila jako první teenagerka od roku 1999, kdy se to povedlo Francouzce Amélii Mauresmové proti Američance Lindsay Davenportové.

V osmifinále se Nosková pokusí navázat na skalp Šwiatekové v souboji s bývalou světovou trojkou Elinou Svitolinovou (h2h 0:0), která se loni vrátila po mateřské pauze a letos má rovněž skvělou bilanci 7:1. Devětadvacetiletá Ukrajinka ve třetím kole přehrála 6:2, 6:3 Švýcarku Viktoriji Golubicovou.

Mezi šestnáctkou nejlepších jsou hned dvě české naděje. Barbora Krejčíková zvládla třetí kolo proti domácí Storn Hunterové už v pátek a v boji o čtvrtfinále ji čeká ruská teenagerka Mirra Andrejevová.

Osmifinále po pěti letech bez Šwiatekové

Pro dvaadvacetiletou Polku končí neúspěchem i druhá letošní akce. Na začátku roku navzdory výhře ve všech pět singlových zápasch v United Cupu neuspěla ve finále v rozhodující smíšené čtyřhře po boku Huberta Hurkacze proti Němcům.

Vítězka Roland Garros (2020, 2022, 2023) a US Open (2022) už v úvodních kolech čelila těžkému losu, zdolat dokázala šampionku z roku 2020 Sofii Keninovou i předloňskou finalistku Danielle Collinsovou, Nosková už ale byla nad její síly.

"Bylo těžké odhadnout její servis. Má podobný styl podání jako Sabalenková nebo Rybakinová. Já tady po celý turnaj nereturnovala tak, jak jsem zvyklá," těžko hledala slova poražená Šwiateková na tiskové konferenci.

Polka se tak v Melbourne ani nepřiblížila svému maximu z roku 2022, kdy vypadla v semifinále, a po pěti letech bude chybět v osmifinále.

Z dvacítky nejvýše nasazených se do osmifinále dostalo pouze pět tenistek. Z TOP 8 světového žebříčku pokračují už jen obhájkyně titulu Aryna Sabalenková a vítězka loňského US Open Coco Gauffová.

