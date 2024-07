Nadal nebyl ve finále Swedish Open spokojen s výkonem, vyhnul se ale před olympiádou zranění

Rafael Nadal (38) nezvládl závěrečné utkání Swedish Open hrané ve Bastadu. Ve svém prvním finále od titulu z French Open 2022 od sebe Španěl očekával lepší výkon, našel ale i pozitiva. Důležité pro něj totiž bylo vyvarovat se před pařížskou olympiádou jakémukoliv zranění a nabrat herní praxi.

Španěl kvůli problémům s kyčlí vynechal téměř celý minulý rok, letos se kvůli natrženému svalu a kondičním problémům omezil na šest akcí. Jedna z nich, Swedish Open, vyvrcholila v neděli finálovým zápasem mezi ním a Nunem Borgesem. Sedmý nasazený Portugalec duel ovládl 6:3, 6:2.

Poté, co Nadal ve čtvrtek porazil pátého nasazeného Camerona Norrieho, vyhrál v dalších dvou kolech těžké třísetové zápasy proti čtvrtému nasazenému Marianu Navonemu a Dujemu Ajdukovičovi. Sám po nezvládnutém finále uvedl, že pocítil následky fyzické náročnosti předešlých střetnutí.

"Úroveň mé hry byla daleko od toho, kde by měla být. To samé pravděpodobně platí i pro energii. Byl to dlouhý týden s náročnými zápasy," řekl Nadal novinářům. "Tělo sice nemám poškozené, což je důležité, psychicky a fyzicky ale nejsem zvyklý hrát čtyři dny po sobě, zvlášť tak dlouhé zápasy," přiznal si legendární tenista.

"I když jsem neměl dostatek energie, musím dobře zanalyzovat důvody, proč jsem tak hrál. Takové věci se mohou stát, nemusím lhát ani nic skrývat," dodal. Španěl si je vzhledem k věku vědom potřeby pečlivě si vybírat své boje. Rozhodl se vynechat Wimbledon a připravovat se na olympijské hry na antukových kurtech Roland Garros, kde získal 14 ze svých 22 grandslamových titulů.

Bývalá světová jednička, která na konci letošního roku plánuje odchod do tenisového důchodu, získala v roce 2008 zlatou olympijskou medaili ve dvouhře a v roce 2016 ve čtyřhře. V Paříži, kde olympijský tenisový turnaj probíhá od 27. července do 4. srpna, se v deblu spojí s vítězem French Open a Wimbledonu Carlosem Alcarazem.

Kompletní výsledky turnaje ATP 250 v Bastadu