Češky se budou muset vypořádat se Šwiatekovou. Polky v osmifinále BJKC vyřadily domácí tým

FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Iga Šwiateková poslala Polky do čtvrtfinále BJKC.

České tenistky budou na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu čelit polskému výběru v čele s pětinásobnou grandslamovou šampionkou a světovou dvojkou Igou Šwiatekovou (23). Polky si v osmifinále už po dvouhrách poradily s domácím Španělskem, když po téměř čtyřhodinové bitvě bodovala Magda Linetteová (32) proti Saře Sorribesové (28) a Šwiateková následně zvládla souboj s Paulou Badosaovou (27).

České tenistky měly v osmifinále finálového turnaje Billie Jean King Cupu v Málaze volný los a na své čtvrtfinálové soupeřky si musely počkat. V klání mezi Polskem v čele s Igou Šwiatekovou a Španělskem nakonec vyhrály favorizované Polky, které porazily domácí tým už po dvouhrách.

Magda Linetteová v úvodním zápase přemohla 7:6, 2:6, 6:4 obranářku Saru Sorribesovou a udělala první krok k postupu do čtvrtfinále. Aktuálně 38. hráčka světa vyhrála první sadu v tie-breaku po více než hodině a půl. Ve druhém dějství dominovala domácí hráčka, která dvakrát sebrala servis soupeřce a srovnala.

Rozhodující sadu začala lépe Španělka a dostala se do vedení 3:0. Od té chvíle však uhrála pouze jednu hru a Polce podlehla po téměř čtyřhodinovém boji.

"Sara hrála... nesnáším hrát proti ní a teď jsem ji poprvé porazila. Věděla jsem, že mi to bude trvat čtyři hodiny a opravdu to tak bylo. Gratuluji jí, že předvedla takovýhle výkon. Jsem hrozně šťastná, protože jsem ji předtím nikdy neporazila a dnes mě to stálo všechny síly," řekla v rozhovoru na kurtu vyčerpaná Linetteová.

Do druhé dvouhry nastoupila bývalá světová jednička Iga Šwiateková proti Paule Badosaové. Polka začala na kurtu od stavu 3:3 dominovat, vyhrála šest her v řadě a zdálo se, že má nakročeno k zisku druhého bodu.

Prostřední set si však majitelka pěti grandslamových trofejí zkomplikovala, když dvakrát přišla o servis a nechala soupeřku srovnat. Sadu nakonec ztratila poměrem 5:7 ve zkrácené hře.

Šwiateková se ovšem nenechala ztrátou solidního náskoku rozhodit a v posledním dějství se vrátila k dominanci. Badosaové nedovolila ani jednou uhájit servis, domácí naději povolila jeden game a mohla se radovat z vítězství 6:3, 6:7, 6:1.

Češky budou proti Polsku usilovat o obhájení semifinále z minulého roku, do kterého v loňském formátu finálového turnaje Billie Jean King Cupu postoupily díky prvenství ve skupině. V souboji o finále pak podlehly 1:2 pozdějším šampionkám z Kanady. Polsko se minulý rok muselo obejít bez své nejlepší hráčky Šwiatekové a skončilo už ve skupinové fázi.

Svěřenkyně kapitána Petra Pály se s Polskem utkaly naposledy před dvěma lety na finálovém turnaji v Glasgow, kde soupeře tehdy hrajícího bez Šwiatekové porazily 2:1. České tenistky v Poháru Billie Jean Kingové poměřily síly s Polkami celkem třikrát a vždy uspěly.

Další čtvrtfinálové souboje obstarají Slovenky s Australankami a Itálie s Japonskem. Úřadující šampionky Kanaďanky čekají na vítězky duelu mezi Německem a Velkou Británií.

