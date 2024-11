Začíná Billie Jean King Cup. Český tým v sobotu čeká španělská bouře, nebo Šwiateková

Linda Nosková by měla být hlavní oporou českého týmu.

Utkáním mezi Polskem a domácím Španělskem začne ve středu v Málaze finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové. Vítězky tohoto duelu narazí ve čtvrtfinále na Česko, které v oslabené sestavě bude bojovat v soutěži dříve známé jako Fed Cup o dvanáctý titul v historii a první od roku 2018. Finále je na programu 20. listopadu, titul obhajují Kanaďanky.

Výběr kapitána Petra Pály se dostal do finálového turnaje na divokou kartu, díky níž nemusel hrát dubnovou kvalifikaci. Kvůli zdravotním potížím ale chybí Markéta Vondroušová s Karolínou Plíškovou, naposledy se omluvila i Karolína Muchová a česká jednička Barbora Krejčíková se odhlásila kvůli náročnému programu.

Tým tak do Málagy odletí ve složení Linda Nosková (26. v pořadí WTA), Marie Bouzková (45.), Kateřina Siniaková (46.), Sára Bejlek (142.) a Dominika Šalková (164.).

Češky se s vítězem utkání Španělsko – Polsko utkají v sobotu 16. listopadu. Domácí výběr se bude opírat o dvanáctou hráčku světa Paulu Badosaovou, polskou hvězdou bude světová dvojka a pětinásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková.

"Na jejich zápas se rád podívám. Vzhledem k atmosféře bych si přál Španělsko, aby hrály holky před plným domem a v bouřlivé atmosféře. A to i když budou v takovém případě fanoušci proti nám. I pro Polky to bude těžké utkání. Španělky mají k dispozici Badosaovou a silnou čtyřhru. Bude to tak 50 na 50," řekl Pála.

Češky mohou do semifinále týmové soutěže postoupit potřetí za sebou, v uplynulých letech podlehly vždy pozdějším šampionkám. Loni prohrály 1:2 s Kanaďankami, před dvěma lety podlehly 0:2 Švýcarkám.

Finálový turnaj Billie Jean King Cupu se hraje nově od začátku vyřazovacím způsobem. V předchozích letech bojovaly týmy nejprve ve skupinách, z nichž postupovaly vítězky do semifinále. Hraje se na dva vítězné zápasy, po dvou singlech rozhodne v případě stavu 1:1 čtyřhra. Turnaj se bude v posledních dnech překrývat s vyvrcholením Davis Cupu, které v Málaze odstartuje 19. listopadu.

V dalších osmifinálových duelech se utkají Němky s Britkami, Američanky se Slovenkami a Japonky s Rumunkami. Účast ve čtvrtfinále mají vedle Česka a obhájkyň titulu Kanaďanek zajištěnou také Italky a Australanky.

Mezi hlavní hvězdy turnaje budou vedle Šwiatekové a Badosaové patřit Italka Jasmine Paoliniová, Američanka Danielle Collinsová, Kanaďanka Leylah Fernandezová či Britka Emma Raducanuová. Celkově prize money činí 9,6 milionu dolarů (přes 228 milionů korun).

Program BJK Cupu