Předvedly jsme super výkon, shodly se Krejčíková se Siniakovou. Obě se těší na volnější dny

Tenistky Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (27) zvládly na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové rychlou aklimatizaci. Zhruba sedmadvacet hodin poté, co se připojily v Seville po návratu z Turnaje mistryň v Cancúnu k týmu, pomohly výhrou nad Viktorijí Golubicovou a Jil Teichmanovou 7:6, 6:2 k triumfu Češek nad Švýcarskem 3:0 na zápasy.

"Myslím, že nominace na zápas byla hlavně rozhodnutím kapitána. Všechny jsem řekly, že jsme ready a vybral si tak, jak si vybral," uvedla Krejčíková. "Jsem ráda, že jsem mohla nastoupit. Vzhledem k tomu, že jsme přiletěly v pondělí večer, jsme podaly kvalitní výkon. Věřím, že to zopakujeme i v příštím zápase," doplnila tenistka z Ivančic.

Vítězky letošního Australian Open šly na kurt po singlových výhrách Lindy Noskové a Marie Bouzkové už za rozhodnutého stavu. Musely si však zvykat na nové prostředí, protože kvůli pozdějšímu příletu do Sevilly se nestihly na místní kurt připravit.

"Samozřejmě to bylo náročné, ale jsem moc ráda za to, jak jsme hrály. Předvedly jsme super výkon. Já si trochu musela zvykat na kurt, ale jinak si myslím, že jsou tu podmínky dobré. Člověk si zvykne. Je to tu příjemné," hodnotila Siniaková.

Z Cancúnu letěly přímou linkou do Madridu a stihly navazující let do Sevilly. "Bylo to náročné, obě jsme cestovaly přes noc. Časová změna není úplně optimální, ale jsme tady a chceme reprezentovat. Obě milujeme reprezentaci a chceme týmu co nejvíce pomoc," řekla Krejčíková a se Siniakovou dodaly, že ani při náročném programu nad účastí v Poháru Billie Jean Kingové neváhaly.

Vystoupení na Turnaji mistryň v Mexiku, kde v náročných podmínkách dohrály v základní skupině, už neřešily. Naopak týmová soutěž pro ně představuje další výzvu. "Bylo to náročné, ale už je to pryč. Teď jsme rády, že jsme tady," uvedla Krejčíková.

Po hektickém programu se těší na pár volnějších dnů. Další souboj čeká Češky v pátek, skupinu uzavřou proti Američankám. "Bude se to hodit. Po takové cestě není nikdy lehké hned hrát. Proto všichni přijíždí dříve, aby si zvykli na prostředí," dodala Siniaková.