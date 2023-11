Češky nakročily do semifinále BJK Cupu. Odvetu se Švýcarkami režírovaly Nosková a Bouzková

České tenistky ve španělské Seville udělaly první krok na cestě k postupu do semifinále Billie Jean King Cupu. Do boje o první místo v tříčlenné skupině vstoupily vítězstvím nad loňskými šampionkami Švýcarkami a oplatily jim porážky z předchozích dvou ročníků. O body se postaraly už ve dvouhrách debutantky Linda Nosková (18), která v souboji osmnáctiletých tenistek zdolala 7:6, 4:6 a 6:4 Céline Naefovou (18), a Marie Bouzková (25), jež si poradila ve dvou setech s Viktorijí Golubicovou (31). Druhý zápas čeká na výběr kapitána Petra Pály až v pátek, kdy vyzve tým USA.

Češky se ve svém úvodním duelu musely obejít bez wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové, jež teprve v neděli přiletěla z Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu. Švýcarkám chybí těhotná Belinda Bencicová.

V úvodní dvouhře dostala šanci Linda Nosková a při premiéře v soutěži uspěla proti vrstevnici Céline Naefové i přesto, že v rozhodujícím třetím setu prohrávala 1:4. Další gamy ale získala a utkání ovládla za 2 hodiny a 33 minut.

"Jsem trochu unavená. Byl to první zápas po dlouhé době, ale po vítězství je na tom člověk vždy psychicky dobře, takže ani únavu nevnímám. Hlavně jsem ráda, že jsem přinesla první bodík," řekla českým novinářům Nosková. "Určitě to byl zápas, který mi zůstane v hlavě. Časem si nevzpomenu, jestli jsem hrála dobře, nebo špatně, ale že jsem vyhrála. To je vždy příjemné," doplnila.

Statistiky utkání. Livesport

Nosková zahájila duel proti vrstevnici Naefové dobře. V úvodu vedla 3:0 a 4:1. Naefová ale vyrovnala a za stavu 4:4 měla další dva brejkboly. Nosková je odvrátila a sada dospěla do tie-breaku.

Osmnáctiletá Češka v ní získala díky čtyřem fiftýnům v řadě vedení 4:1 a zkrácenou hru vyhrála 7:2. Nic na tom nezměnily ani technické potíže, kvůli nimž nebylo v hale pár minut jasné, zda míček při setbolu Noskové skončil v kurtu, nebo mimo něj.

Ve druhém setu Nosková nevyužila tři brejkboly a obě hráčky si držely servis až do koncovky. Závěr vyšel tentokrát lépe Naefové, jež v desáté hře vzala české tenistce servis a s ním i celou sadu.

Na začátku třetího setu čelila Nosková dalším těžkým momentům. Za stavu 0:1 odvrátila čtyři brejkboly, ve čtvrté hře ale další útok 132. hráčky světa Naefové neustála a ztrácela 1:4. Ani tento stav ale Noskovou nezlomil. Zpřesnila hru a duel otočila. Od šestého gamu už byla stoprocentní a pěti hrami za sebou vývoj zvrátila. Naefové nepomohlo ani deset es, které v zápase dala.

"Už jsem takové stavy zažila. Nebo i 2:5 ve třetím setu. Říkala jsem si, že je to furt jen jeden brejk, a když budu dobře servírovat a jednou jí podání prolomím, nebude to problém. Věděla jsem, že je stále možné zápas otočit," uvedla Nosková.

Marie Bouzková se před dvěma týdny vrátila z turnaje v čínském Nanchangu, kde ve finále nevyužila tři mečboly proti Kateřině Siniakové, a v hlavě si už rýsovala odpočinek po náročné sezoně. Nakonec se ale ještě na jednu akci vydala, neboť ji oslovil kapitán české reprezentace Petr Pála a povolal ji místo zraněné Karolíny Muchové.

A pětadvacetiletá Češka se i s ohledem na termínovou kolizi BJK Cupu s Turnajem mistryň dostala hned první den na kurt a také ona si odbyla vítěznou premiéru v týmové soutěži. Viktoriji Golubicovou porazila 6:4, 6:4 a rozhodla o výhře českých tenistek.

34. hráčka světa Bouzková smazala v úvodní sadě proti Golubicové dvakrát manko brejku a od stavu 3:4 získala tři hry po sobě. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis až do koncovky. V desáté hře si rodačka z Prahy vypracovala při podání soupeřky první mečbol, který po hodině a 46 minutách hry využila.

"Byl to hodně těžký zápas. Ode mě to byl nervózní začátek. Byl to můj první zápas za Česko, takže jsem byla nervóznější než normálně. Ale jsem moc ráda, že jsem to otočila. Atmosféru tady máme super, tým hodně podporuje, kapitán pořád koučuje a já si to moc užila," usmívala se Bouzková v rozhovoru pro Českou televizi.

"Linda to super odstartovala, z těžkýho zápasu udělala první bod. Já to chtěla zopakovat a nechat tam všechno jako Linda. Jsem moc ráda, že naše první zápasy za Česko byly úspěšné," neskrývala Bouzková své nadšení.

Statistiky utkání. Livesport

Do čtyřhry za již rozhodnutého stavu nastoupily Kateřina Siniaková s Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které se teprve v pondělí vrátily z Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu. Čelí Golubicové s Jil Teichmannovou, které předloni porazily 2:1 na sety v Indian Wells.

Češky se v samostatné historii střetly se Švýcarkami posedmé a po dvou porážkách v předchozích sezonách si ve vzájemné bilanci vzaly zpátky vedení (4:3).

S Američankami až v pátek

O postup ve skupině A zabojuje v příštích dnech také výběr USA. Švýcarky se proti osmnáctinásobným vítězkám soutěže postaví ve čtvrtek, Češky v pátek. Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny.

Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny. Ve skupině B se utkají Austrálie, Kazachstán a Slovinsko, v "céčku" na sebe narazí domácí Španělsko, Kanada a Polsko a v "déčku" jsou Francie, Itálie a Německo.

Hraje se bude o rekordní prize money 9,6 milionu dolarů (219 milionů korun), které jsou stejné jako pro mužský Davis Cup. Mezinárodní tenisová federace (ITF) dnes oznámila, že vítězný tým získá 2,4 milionu dolarů, poražený finalista 1,44 milionu dolarů. Za účast je 480 tisíc dolarů.