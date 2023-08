Jak Gauffová dobyla Cincinnati: Nový tým, průlomová porážka světové jedničky a silná tečka

Málokdo předvádí na severoamerických betonech tak spanilou jízdu jako Coco Gauffová (19). Americká teenagerka vlétla do programu před US Open jako střela a odměnou jsou jí dva tituly – z 'pětistovky' ve Washingtonu a teď zatím i ten nejcennější z 'tisícovky' Cincinnati. Klíčem na cestě k úspěchu bylo pro Gauffovou poprvé v kariéře nalézt recept na světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Američanka je v 19 letech a 160 dnech nejmladší tenistkou v historii, která prestižní turnaj v Cincinnati ovládla. "Je to neuvěřitelné. Po tom, čím jsem si v létě prošla v Evropě, jsem jen ráda, že tenhle moment můžu zažít," připomněla zejména nezdar v prvním kole Wimbledonu.

Po nemastných výsledcích se rozhodla pro nový trenérský impuls – těsně před travnatým grandslamem angažovala Pera Ribu a na domácí turnaje se vydala už i pod vedením Brada Gilberta, bývalého kouče Andre Agassiho nebo Andyho Murrayho. Trenérské duo se zaměřilo na zlepšení práce nohou a pomohlo Gauffové získat větší jistotu na zlobivém forhendu. Jejich spolupráce přinesla ovoce už na turnaji ve Washingtonu.

Vzorem rodačky z Delray Beach není nikdo jiný než Serena Williamsová a teď svůj idol napodobila. Williamsová v Cincinnati vládla v letech 2014 a 2015 a Gauffová je čtvrtou hráčkou z USA, která zde dokázala zvítězit. Finále na rozžhaveném kurtu proti Karolíně Muchové zvládla relativně hladce za necelé dvě hodiny a jak zhodnotila po zápase, titul získala díky dobré hře proti servisu Češky. Turnaj si ale možná mentálně vyhrála už o den dřív – když poprvé po sedmi prohraných vzájemných duelech udolala Igu Šwiatekovou.

S žádnou jinou soupeřkou se čerstvá světová šestka nepotkala tolikrát jako s Polkou a bilanci měla katastrofální. Sedm proher a žádný získaný set, kromě toho prvního v Římě 2021 navíc i všechna utkání ztratila naprosto jednoznačně. Ve tříhodinovém semifinále v Cincinnati Gauffová konečně světové jedničce vzala poprvé sadu, navíc se v ní vrátila ze stavů 3:5 a 5:6.

Tím proti unavené Šwiatekové zasela semínko úspěchu, které ve třetím setu po chybě Polky na síti znamenalo postup do finále. Gauffová se prý poučila z nepovedeného čtvrtfinále letošního Roland Garros, motivaci však měla i hudební. "Viděla jsem citát: 'Devětkrát mě srazíš k zemi, desetkrát vstaneš.' Je to píseň od Cardi B. Takže v tomto případě mě sedmkrát srazíš k zemi, osmkrát vstaneš," usmívala se.

Cesta Coco Gauffové turnajem v Cincinnati. Livesport

Klíčové momenty

Coco Gauffová – Jasmine Paoliniová 6:3, 6:2

Výsledek vypadá jednoznačně, Gauffová ale ve čtvrtfinále proti Italce načala oba sety ztrátou servisu a dvakrát se musela vrátit ze stavu 0:2. Nebylo to poprvé, co 35. hráčka světa Paoliniová favorizovanou Američanku trochu potrápila, na začátku roku v Adelaide jí dokonce sebrala set.

Coco Gauffová – Iga Šwiateková 7:6, 3:6, 6:4

V klíčovém utkání turnaje ukázala Gauffová domácím divákům velkou houževnatost. Poté, co vybojovala první dějství v tiebreaku, ztratila druhou sadu 3:6, když na returnu uhrála pouze dva z 18 fiftýnů. Mladičká Američanka udeřila rozhodujícím brejkem v sedmé hře třetího setu a náskok po dalším boji už udržela, když na čtvrtý pokus proměnila mečbol. Semifinále se vyznačovalo i velkým množstvím chyb – těch vynucených udělala Gauffová 37 a Šwiateková dokonce 46.

Coco Gauffová – Karolína Muchová 6:3, 6:4

Obě hráčky byly ve finále French Open (Gauffová loni a Muchová letos) a obě v něm prohrály se Šwiatekovou. Symbolicky se tak ve svém druhém největším finále kariéry sešly k prvnímu vzájemnému utkání, v němž byla Američanka zkrátka konzistentnější. Ve vedru, které se šplhalo ke 35 stupňům, hrála se soupeřkou dlouhé gamy plné vleklých výměn, které až příliš často končily chybou Muchové. Češka těch nevynucených spáchala hned 35.

Sestřih utkání Gauffová – Muchová Livesport

Důležitá čísla

5

Ohromující statistika. Gauffové je teprve 19 let, ale už má na kontě pět titulů na nejvyšším okruhu. A nejde o žádné podřadné turnaje. Poprvé se radovala už v 15 letech v Linci, další triumfy na 'dvěstěpadesátkách' následovaly v roce 2021 v Parmě a v lednu v Aucklandu. K trofeji z Nového Zélandu teď navíc na pomyslnou poličku označenou nálepkou 2023 přidala Washington a Cincinnati a je první teenagerkou od Biancy Andreescuové v roce 2019, která dokázala v jednom roce vyhrát tři turnaje. Skvostnou má i finálovou bilanci – v přímém souboji o titul prohrála jen jednou, v loňském finále Roland Garros se Šwiatekovou.

11

Tolik zápasů z celkových 12 stihla Gauffová vyhrát od nedávného nepovedeného Wimbledonu, přičemž ztratila jen tři sety. O dva z nich přišla v jediném prohraném utkání severoamerického turné, kdy ve čtvrtfinále v Montrealu podlehla své deblové parťačce a pozdější vítězce turnaje Jessice Pegulaové. Její tažení v Cincinnati bylo ohromující. Jedinou sadu nechala Šwiatekové a během celého týdne ztratila v pěti zápasech jen 36 gamů (tedy zhruba jen sedm her na zápas).

14

Gauffová se v Cincinnati mohla opřít o svůj dělový servis, soupeřkám nasázela dohromady 14 es, hned šest jich poslala proti Šwiatekové. Jediná protivnice, proti které se Američance nepovedlo dát eso, byla Muchová. "Nepodávala jsem tak dobře jako v zápase s Igou. Nevím, jestli to bylo nervozitou," řekla Gauffová po vyhraném finále, ve kterém si však i při absenci es udržela vysokou procentuální úspěšnost vyhraných fiftýnů po prvním podání. Ta ji provázela po celý turnaj a pohybovala se okolo 70 %.

Přesně za týden začíná v New Yorku US Open a tamní tenis v něm má po světové trojce Pegulaové další velmi nadějné želízko v ohni. Gauffová na tvrdém povrchu získala čtyři ze svých pěti titulů a bouřlivou atmosféru ve Flushing Meadows už má také zažitou. Hned při debutu v hlavní soutěži tu jako 15letá došla do třetího kola, loni si poprvé zahrála druhý týden ve dvouhře, kde ve čtvrtfinále nestačila na Caroline Garciaovou. O rok dřív tu navíc s Caty McNallyovou dokráčely až do finále debla.

Ještě ve Washingtonu Gauffová říkala, že stávající období bere jako šanci trochu přebudovat svou hru, ale zdá se, že sebevědomí z vyhraných turnajů a triumfu nad světovou jedničkou by ji mohlo už na US Open katapultovat mezi absolutní světovou špičku. Je rozjetá, extrémně talentovaná a motivovaná doma uspět – Amerika ji bude pozorně sledovat.