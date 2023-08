Muchová skolila Sabalenkovou i v Cincinnati! Zajistila si TOP 10 a boj o nejcennější trofej

Karolína Muchová (26) v semifinále turnaje WTA 1000 v Cincinnati zdolala podobně jako v červnu na pařížské antuce světovou dvojku Arynu Sabalenkovou (25) a zajistila si premiérový posun do TOP 10. O nejcennější titul si česká tenistka zahraje v souboji poražených finalistek posledních dvou ročníků French Open s domácí Coco Gauffovou (19), která až na osmý pokus porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou (22).

Kariéru Karolíny Muchové brzdí časté zdravotní potíže, letos ale její tělo i díky dennodenní spolupráci s fyzioterapeutem a kondičním trenérem v rámci možností drží a prožívá životní sezonu.

V Cincinnati zdolala už pět soupeřek a kromě skreče krajanky Marie Bouzkové musela pokaždé do tří setů. Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, Chorvatku Petru Martičovou, světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka i světovou dvojku Arynu Sabalenkovou však dokázala zdolat. A to i přesto, že hraje se zatejpovaným bolavým břišním svalem.

Muchová zvládla s vítězkou lednového Australian Open Sabalenkovou i druhou letošní bitvu. Zatímco v červnu v semifinále French Open utekla z mečbolu, v Cincinnati ve stejné fázi turnaje otočila vývoj z 0:1 na sety.

V úvodní sadě se česká tenistka nemohla opřít o servis, ale ve druhé a třetím setu nečelila brejkbolu, po svém podání vyhrála 36 ze 47 fiftýnů a po 2 hodinách a 37 minutách boje zvítězila 6:7, 6:3, 6:2. I když zahrála méně winnerů (17:30), také výrazně méně chybovala (24:51).

Sestřih zápasu Muchová – Sabalenková Livesport

"Je to neuvěřitelné. Nedokážu si teď ani pořádně uvědomit, co jsem dokázala. Je to úžasný pocit a děkuju skvělému publiku za atmosféru. Byla to těžká bitva, musela jsem bojovat, měnit hru i tempo, protože Aryna hraje strašně rychle a je důležité ji nějak rozhodit," řekla Muchová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce od 8. června odehrála 13 zápasů, 10 z nich šlo do tří setů a šestkrát Muchová rozhodující sadu zvládla. Od 10. května absolvovala 22 utkání a vždy uhrála alespoň set. Bilanci s hráčkami TOP 10 upravila na 11:13.

Statistiky utkání. Livesport

Muchová hrála semifinále na okruhu WTA posedmé v kariéře a teprve podruhé od Australian Open 2021. vybojovala své celkově 4. finále a první na podniku WTA 1000. Dosud jediný titul slavila v roce 2019 na 'dvěstěpadesátce' v jihokorejském Soulu.

Ve světovém žebříčku si už zajistila posun na 10. místo za Markétu Vondroušovou a před duo Petra Kvitová a Barbora Krejčíková, čímž o šest příček vylepší své maximum.

O druhou a nejcennější trofej si finalistka letošního Roland Garros zahraje v prvním vzájemném souboji s domácí světovou sedmičkou a poraženou finalistkou loňského Roland Garros Coco Gauffovou. Skolit tři hráčky elitní desítky během jednoho turnaje může poprvé v kariéře.

"Jsem nadšená. Tohle je moje první finále na tisícovce. V Cincinnati to miluju," snažila se Muchová získat fanoušky. "Věřím, že mi i zítra bude někdo fandit, i když budu hrát proti domácí tenistce. Moc se na to těším," dodala Muchová, jež bude novou českou dvojkou.

Rozhovor s Karolínou Muchovou. Livesport

Gauffová až v osmém vzájemném duelu s Igu Šwiatekovou uhrála set a nakonec vyhrála i celý zápas. V Cincinnati americká teenagerka zvítězila po takřka tříhodinovém boji 7:6, 3:6, 6:4, připsala si první skalp světové jedničky po využití mečbolu a postoupila do celkově 6. finále.

Gauffová po porážce v prvním kole Wimbledonu sáhla po trenérské změně a pod vedením Pere Riby a Brada Gilberta se parádně připravila na US Open Series. Vyhrála už 10 z 11 zápasů, prohrála v nich pouze tři sety a dokonce našla dlouho marně hledaný recept na Šwiatekovou.

Devatenáctiletá Američanka s o tři roky starší Polkou prohrála všech sedm vzájemných zápasů včetně loňského finále na Roland Garros a nevybojovala v nich jediný set. Pouze při prvním střetnutí v Římě 2021 uhrála víc jak šest gamů.

Uspěla až nyní na osmý pokus za podpory domácího publika v Cincinnati. Premiérový set získala v tie-breaku poté, co dvakrát smazala manko brejku a za stavu 5:6 odvrátila dva setboly. Ve druhé sadě sice opět dvakrát neudržela podání a na returnu uhrála pouze 2 z 18 fiftýnů, na rozhodující dějství se však dokázala znovu zkoncentrovat.

V něm byl vývoj šest gamů vyrovnaný a obě hráčky si bez potíží hlídaly své servisy. Gauffová udeřila rozhodujícím brejkem v sedmé hře a náskok, i když po boji, už udržela. Přestože v obou hrách při svém servisu čelila brejkbolu a v závěrečném gamu se jí nedařilo proměnit mečbol, při čtvrté šanci jí Polka pomohla nepovedeným náběhem na síť.

Sestřih zápasu Šwiateková – Gauffová Livesport

Semifinálový souboj dvou hráček elitní desítky nabídl urputný boj, ale také velké množství chyb. Zatímco na winnery Gauffová prohrála 18:27, vynucených chyb udělala 37 a Šwiateková dokonce 46.

"Ona při těch mečbolech hrála dobře, ale nepřemýšlela jsem o tom, že je to světová jednička. V každém případě se musíte soustředit na svou polovinu kurtu," komentovala Gauffová zlomení černé série proti Šwiatekové.

Rozhovor s Coco Gauffovou Livesport

Světová sedmička Gauffová upravila bilanci s hráčkami TOP 10 na 11:20. Světovou jedničku porazila podruhé v kariéře a poprvé po využití mečbolu, neboť Australanka Ashleigh Bartyová jí v Římě 2021 vzdala navzdory příznivému stavu 6:4 a 2:1.

Do finále americká teenagerka postoupila pošesté v kariéře, dosud jedinou porážku v něm utrpěla loni na Roland Garros se Šwiatekovou. Zatím nejcennější titul získala před dvěma týdny na 'pětistovce' ve Washingtonu, v neděli v Cincinnati zaútočí na první trofej z 'tisícovky'. Předchozí triumfy slavila na 'dvěstěpadesátkách' v Linci 2019, Parmě 2021 a Aucklandu 2023.

Gauffová se stala teprve sedmou teenagerkou ve finále turnaje WTA 1000. Před ní o titul hrály Viktoria Azarenková, Caroline Wozniacká, Belinda Bencicová, Jelena Ostapenková, Bianca Andreescuová a Iga Šwiateková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati