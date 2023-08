Alcaraz popáté v řadě ztratil set, ve čtvrtfinále ho potrápil i Purcell

Carlos Alcaraz (20) před obhajobou titulu na US Open pokračuje v nepřesvědčivých výkonech a už pátý soupeř po sobě ho dostal do tří setů. Ve čtvrtfinále Masters 1000 v Cincinnati musel španělský favorit otáčet zápas proti australskému kvalifikantovi Maxi Purcellovi (25), kterého zdolal až po více než dvou hodinách 4:6, 6:3, 6:4. O finále a zajištění postu světové jedničky i pro grandslam v New Yorku si zahraje znovu po týdnu s Polákem Hubertem Hurkaczem (26).

Carlos Alcaraz po wimbledonském triumfu zatím nenachází optimální formu v přípravě na US Open, na kterém loni získal první grandslamový titul a stal se nejmladší světovou jedničkou.

Sice vyhrál pět ze šesti duelů, ale pětkrát musel do třísetových bitev a k ideálním výkonům má daleko. Před týdnem v Torontu vypadl ve čtvrtfinále po porážce s Tommym Paulem, nyní na dalším Masters 1000 v Cincinnati třísetový boj o semifinále zvládl.

Dvacetiletý Španěl po výhře nad Jordanem Thompsonem a včerejší více tříhodinové odvetě deštěm natažené do pěti hodin proti Paulovi zvládl otočit nepříznivý vývoj proti kvalifikantovi Maxi Purcellovi.

Sestřih utkání Alcaraz – Purcell. Livesport

Pětadvacetiletý Australan si teprve minulý týden připsal první výhru na turnajích Masters a nyní v Cincinnati i díky premiérovému skalpu hráče TOP 10 (Caspera Ruuda) hrál své největší čtvrtfinále a první zápas proti hráči TOP 6.

A Purcell dokázal potrápit i světovou jedničku, když získal první set a do poslední výměny držel s favoritem krok. Alcaraz mu pomáhal častými chybami, v rozhodují sadě po nevyužití čtyř brejkbolů ztratil vedení 2:0 a prohrával 2:3. Potíže si neodpustil ani v posledním gamu, b němž podával na vítězství, soupeřovu šanci na brejk ale zlikvidoval a po 2 hodinách a 11 minutách boje zvítězil 4:6, 6:3, 6:4.

"Max výborně podával a velmi dobře hrál na síti. Mě ve třetím setu podržel servis a také jsem dobře returnoval. Byl jsem v kurtu a to byl klíč k vítězství. Jsem moc rád, že jsem postoupil do svého sedmého semifinále na turnajích Masters," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Alcaraz, jenž zaznamenal 29 winnerů a stejný počet nevynucených chyb, z toho 8 dvojchyb.

Statistiky utkání Livesport

O celkově 16. finále, v nichž má bilanci 12:3, a již osmé v této sezoně si vítěz čtyř podniků Masters zahraje s Hubertem Hurkaczem (h2h 2:0). Polského tenistu zdolal loni v Miami a po obratu i minulý týden v Torontu, všechny čtyři sety proti němu urval až v tie-breaku.

"V Torontu to byl strašně těžký zápas, vyhrál jsem až v tie-breaku třetího setu. Musím se soustředit hlavně na return, protože má skvělý servis. Musím se udržet ve výměnách a dostat ze sebe maximum," prohlásil Alcaraz. Pokud vyhraje i potřetí, bude obhajovat titul na US Open z pozice nasazené jedničky.

Šestadvacetiletý Hurkacz ve čtvrtfinále porazil po odvrácení setbolu a využití až sedmého mečbolu 6:1, 7:6 australského lucky losera Alexeie Popyrina a ani ve třetím vzájemném duelu s ním neztratil set. Proti Alcarazovi bude usilovat o třetí finále na turnajích Masters 1000.

Sestřih zápasu Hurkacz – Popyrin Livesport

"Jsem spokojený, hlavně s tím jak jsem hrál první set. Returnoval jsem opravdu dobře. Alexei pak zvedl úroveň své hry a v druhém setu skvěle podával," komentoval Hurkacz, jenž v tie-breaku ztratil vedení 6:1. "Začal jsem dobře, ale Alexei pak zahrál několik dobrých úderů."

Rozhovor s Hubertem urkaczem Livesport

Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati