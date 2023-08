Alcaraz v odvetě přetlačil znovu vzdorujícího Paula, Zverev po roce a půl zdolal Medveděva

Carlos Alcaraz (20) znovu po šesti dnech narazil na Tommyho Paula (26) a v Cincinnati mu dokázal oplatit porážku z Toronta. První hráč světa se ale na vítěznou odvetu pořádně nadřel, soustředěně vzdorujícího Američana udolal v závěru deštěm přerušovaném osmifinále až po více než třech hodinách strhujícího boje 7:6, 6:7, 6:4. Sérii nezdarů proti Daniilu Medveděvovi (27) a hráčům TOP 10 v Ohiu dokázal přerušit Němec Alexander Zverev (26).

Carlos Alcaraz po wimbledonském triumfu zatím nenachází optimální formu před US Open, na kterém loni získal první grandslamový titul a stal se nejmladší světovou jedničkou.

Sice vyhrál čtyři z pěti duelů, ale čtyřikrát musel do třísetových bitev a k ideálním výkonům má daleko. Před týdnem v Torontu vypadl po porážce s Tommym Paulem a teprve na druhém z jedenácti letošních turnajů se nedostal alespoň do semifinále.

O pouhých šest dní později se dvacetiletý Španěl dočkal odvety a na dalším Masters 1000 v Cincinnati ji zvládl. Ovšem až po obrovském více než tříhodinovém boji, který se kvůli dešti protáhl na pět a půl hodiny.

Dva více než hodinové sety

První set Alcaraz získal až po 63 minutách boje, přestože prohrával 2:5 a v tie-breaku 3:5. Také ve druhé sadě španělský favorit neustále dotahoval, ztrátu tří servisů ale vždy napravil okamžitým rebrejkem a za stavu 7:6 a 6:5 byl celkem třikrát jediný míček od vítězství.

Jenže Alcaraz patnáctiminutový game urvat nedokázal. Při prvním mečbolu mu soupeř nedal šanci servisem, při druhém se mu nepovedl pokus o agresivní return a při třetím ho Paul donutil k chybě, čímž Američan odšpuntoval šňůru 10 vyhraných míčků v řadě a po drtivém tie-breaku si vynutil třetí dějství.

Komplikace s deštěm

A tak zápas skončil až o další tři hodiny později. Alcaraz sice zahájil třetí sadu brejkem a v gamech při svém podání neztratil víc jak dva fiftýny, ale koncovku už tak dlouhého zápasu zkomplikoval déšť.

Za stavu 4:3 byl přerušen na více než hodinu a když už se tenisté na vysušený kurt vrátili, odehráli jen pět výměn, než povrch znovu namočila několikaminutová přeháňka. Pořadatelé tak museli znovu od začátku vysoušet kurty, mezitím co se tenisté v posilovně udržovali v provozní teplotě.

I když zápas ztratil na tempu a náboji, Alcaraz se vykolejit z koncentrace nenechal ani druhou pauzou. Po návratu získal zbylé dva gamy, zvítězil 7:6, 6:7, 6:3 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2.

"Byla to obrovská a vyrovnaná bitva, Tommy hrál úžasně. Jsem rád, že jsem postupne dokázal zvyšovat úroveň své hry, jen škoda toho deště. Oba jsme vypadli z tempa, ale jsem spokojený s tím, jak jsem ten závěr zvlád," řekl Alcaraz, jenž zahrál 40 winnerů a 61 nevynucených chyb.

Loni Alcaraz před US Open vyhrál jen dva ze čtyř zápasů, letos už má na kontě čtyři vítězství. Pokud si chce bez ohledu na další výsledky zajistit setrvání v čele žebříčku, potřebuje postoupit do finále.

O první semifinále na Western & Southern Open si Alcaraz zahraje s Maxem Purcellem. Pětadvacetiletý Australan týden po premiérové výhře na turnajích Masters 1000 a den po prvním vítězství nad hráčem TOP 10 zaznamenal na další tisícovce v Cincinnati skalp trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinky. Po hladké výhře 6:4, 6:2 nad švýcarským veteránem postoupil do svého největšího čtvrtfinále.

Alexander Zverev poprvé od vážného zranění kotníku na loňském Roland Garros porazil hráče TOP 10, s nimiž prohrál devět duelů v řadě. V Cincinnati zdolal v souboji bývalých šampionů 6:4, 5:7, 6:4 Daniila Medveděva, se kterým si poradil poprvé od Turnaje mistrů 2021 a oplatil mu tři letošní porážky ze stejné fáze turnajů Masters v Indian Wells, Monte Carlu a Římě.

Šestadvacetiletý Němec se po dlouhé půlroční pauze velmi pomalu vrací zpátky do optimální formy, v posledních týdnech ale vyhrál 9 z 10 zápasů a dostává se do herní pohody. Po triumfu na antuce v rodném Hamburku pokračuje v nabírání obrátek i na US Open Series, kde si ve čtvrtek připsal nejcennější skalp po více než roce.

Zverevovi se v Cincinnati dlouho nedařilo. V roce 2014 neprošel kvalifikací a z dalších šesti ročníků se poroučel vždy hned po svém úvodním vystoupení (v sezoně 2020 se turnaj konal v New Yorku). Před dvěma lety ale prokletí zlomil a rovnou pak dokráčel až pro svůj pátý a dosud i poslední titul z turnajů Masters 1000.

Loni kvůli zranění kotníku nestartoval, letos však na vítězné vlně pokračuje a svou neporazitelnost v Ohiu protáhl už na osm duelů. Ve čtvrtfinále bude Zverev favoritem proti Adrianu Mannarinovi. Zkušenému Francouzi v osmifinále vzdal domácí Mackenzie McDonald.

Hubert Hurkacz v Cincinnati vyřadil během dvou dnů oba loňské finalisty. Po obhájci titulu Bornu Čoričovi porazil 6:3, 6:4 světovou čtyřku Řeka Stefanose Tsitsipase, dočkal se první letošní výhry nad hráčem elitní světové desítky a po více než roce postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000.

V něm na Poláka čeká Alexei Popyrin. Čtyřiadvacetiletý Australan v Cincinnati ani počtvrté neprošel kvalifikací, do hlavní soutěže se ale dostal jako lucky loser po odhlášení Karena Chačanova a svou druhou šanci proměnil již v postup do prvního čtvrtfinále na turnajích Masters 1000. V boji o něj porazil 6:2, 1:6, 6:3 Fina Emila Ruusuvuoriho a vyhrál 8. z 9 posledních zápasů.

Novak Djokovič v posledním nočním osmifinále porazil 6:3, 6:2 Francouze Gaëla Monfilse a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 19:1. Na okruhu ATP vyhrál i 19. střetnutí, čímž vylepšil rekordní nejdominantnější bilanci. Ve čtvrtfinále se srbský šampion z roku 2018 utká s domácím Taylorem Fritzem.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati