Německo i bez Zvereva zvládlo čtvrtfinále Davis Cupu, proti Kanadě rozhodlo už po dvouhrách

Jan-Lennard Struff slaví postup Německa do semifinále.

I přes absenci světové dvojky Alexandera Zvereva (27) dokázali němečtí tenisté zvládnout čtvrtfinále letošního ročníku Davisova poháru. Naši sousedé dokonce uspěli už po dvouhrách, když Daniel Altmaier (26) porazil 7:6, 6:4 Gabriela Dialla (23) a Jan-Lennard Struff (34) zdolal 4:6, 7:5, 7:6 Denise Shapovalova (25). V semifinále bude Německo čelit Nizozemsku.

Další čtvrtfinále letošního ročníku Davisova poháru rozehráli Daniel Altmaier s Gabrielem Diallem. Mladému Kanaďanovi se v poslední době na halových betonech dařilo, dokonce před pár týdny v Almaty poprvé překročil osmifinále na nejvyšším okruhu a padl až v třísetovém finále s Karenem Chačanovem.

Přesto měl navrch Altmaier, pro nějž jsou oblíbené hlavně antukové dvorce, a poslal naše sousedy do vedení. Oba aktéři měli dost brejkbolových šancí, ale nebyli příliš úspěšní v jejich proměňování.

Altmaier urval po hodině a čtvrt úvodní set poměrem 7:5 v tie-breaku. Ve druhé sadě se propracoval k jediné šanci na brejk, celkově osmé. A ta mu stačila k tomu, aby po dvou hodinách dokráčel k vítězství bez ztráty setu.

Německo i předloňští šampioni z Kanady se museli smířit s tím, že je na finálovém turnaji Davis Cupu nebudou reprezentovat žebříčkové jedničky, Alexander Zverev ani Félix Auger-Aliassime. Do souboje týmových jedniček tak nastoupili Jan-Lennard Struff, který odehrál jen tři akce po US Open, a Denis Shapovalov, jenž dorazil do španělské Málagy po triumfu z kvalifikace v Bělehradu.

Celkem osm brejkbolů bylo potřeba k rozhodnutí úvodního dějství. Shapovalov všechny tři hrozby zlikvidoval a Struff naopak v posledním gamu zaváhal. Němec se však nevzdával a v koncovce druhé sady poprvé sebral skvěle servírujícímu soupeři podání.

V rozhodujícím setu slavil Struff brejk v sedmém gamu, jenže utkání nedokázal dopodávat a dvojchybou svůj servis stejně jako předtím Shapovalov odevzdal. Dramatický zápas vyvrcholil v tie-breaku, Struff ho získal 7:5 a dovedl svůj tým k vítězství už po dvouhrách.

Shapovalov nastřílel 27 es, ale vyrobil i 13 dvojchyb, tu poslední na mečbol. Pro případnou rozhodující čtyřhru měli Němci eso v rukávu, a sice čerstvé šampiony Turnaje mistrů Kevina Krawietze a Tima Pütze.

Kanada se premiérově probojovala do finále Davis Cupu až v roce 2019 a znovu se jí to podařilo předloni, kdy slavila historicky první triumf. Německo získalo salátovou mísu třikrát, naposledy v roce 1993. Od té doby na další finálovou účast čeká.

Němci budou v semifinále čelit Nizozemsku, které překvapivě vyřadilo po vítězství Wesleyho Koolhofa a Botice van de Zandschulpa domácí Španělsko. Zároveň tím ukončilo rozlučku legendárního Rafaela Nadala.

Zbylé čtvrtfinálové duely jsou na programu ve čtvrtek. Američané se střetnou s Austrálií a večer nastoupí Italové proti Argentině a zahájí obhajobu titulu.

