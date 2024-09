K daviscupovému týmu se ve Valencii připojil Macháč, Čechům vyhovuje rychlý povrch

Čeští tenisté absolvovali první tréninky ve Valencii, kde budou hrát příští týden ve skupinové fázi Davisova poháru o postup do čtvrtfinále. Ve Španělsku mají stejné podmínky jako loni, kdy vyhráli všechna tři utkání poměrem 3:0. Kapitán Jaroslav Navrátil při sobotním on-line rozhovoru s novináři ocenil místní betonový kurt, který by měl v dalších dnech ještě zrychlovat.

"Jsme zase ve Valencii a vzpomínky jsou nádherné. Je tu takřka vše stejné. Ráno jsme zkoušeli trénovat na dvojce, což byl úplně nový kurt a docela pomalý. Odpoledne jsme ale měli centr, který je podstatný, a ten byl rychlejší. Myslím, že povrch bude úplně stejný jako v loňském roce," uvedl Navrátil.

K týmu se už připojil také Tomáš Macháč, který bude nově plnit roli jedničky. "Už jsme kompletní. Tomáš s námi bude hrát zítra ráno, aby si také vyzkoušel centr," řekl Navrátil. "Jako první trénoval Kuba Menšík a ten říkal, že mu povrch sedí. Zítra máme trénink od devíti do půl dvanácté a na ty dvě a půl hodiny se vystřídají prakticky všichni," doplnil kapitán.

Podle Menšíka, který vloni ve skupinové fázi Davisova poháru vybojoval premiérovou výhru v týmové soutěži nad Srbem Dušanem Lajovičem, se kurt bude ještě zrychlovat.

"Rychlostně to koresponduje s minulým rokem. Samozřejmě je to nový nátěr, takže předpokladem je, že to do zápasu bude ještě rychlejší. Stejně tak to bylo i minulý rok. Tento rychlý povrch nám všem svědčí a myslím, že čím rychlejší to bude, tím pro nás bude lepší," podotkl Menšík.

Češi začnou ve skupině B ve středu proti domácímu Španělsku. O den později se utkají s Austrálií a v sobotu 14. září sehrají závěrečný duel s Francií. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší týmy.

"Musíme se soustředit sami na sebe. Jsem rád, že kluci fungují a trénují, co mají. Do konce týdne budeme hodně trénovat a v pondělí si zahrajeme sparingy. Chtěl bych si také zkusit debla v nějakých dvou kombinacích. Od toho se budeme pomalu připravovat na důležitý středeční zápas proti Španělsku," řekl Navrátil

Zatímco Španělé budou mít k dispozici světovou trojku Carlose Alcaraze, Francouzi udělali před začátkem změnu v nominaci, kdy Adriana Mannarina nahradil Arthur Rinderknech. "Není to nic zásadního. Jejich hlavní hráči (Ugo) Humbert a (Arthur) Fils zůstávají," doplnil český kapitán.