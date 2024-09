Lehečka před Davis Cupem: Bylo by smutné, kdybych byl pořád česká jednička. Kapitánovi nezávidím

Tenistovi Jiřímu Lehečkovi (22) nová role české dvojky v Davisově poháru nevadí. Těší ho naopak, že se tým kvalitativně vyrovnává a je z čeho vybírat. Sedmatřicátý hráč světa, který v sezoně nehrál přes tři měsíce kvůli únavové zlomenině bederního obratle, řekl v on-line rozhovoru s novináři, že se už cítí fit a chce v týmové soutěži opět zabojovat o postup do čtvrtfinále. Do skupinové fáze ve Valencii vstoupí Češi ve středu duelem s domácím Španělskem.

A Lehečka jej jako nová týmová dvojka otevře. "Myslím, že bylo očekávatelné, že o pozici jedničky přijdu. Tím, že jsem tři měsíce nehrál a vypadlo mi nějakých 400 bodů, by bylo spíš smutné, kdybych ji udržel," uvedl Lehečka. V žebříčku ATP ho o dvě místa předstihl Tomáš Macháč. "Všichni kluci hráli teď velice dobře a tým je vyrovnanější než kdy dřív. Na jedné straně je to strašná výhoda, na té druhé je to nevýhoda pro kapitána. Ale to už je jeho práce," doplnil s úsměvem.

Týmovou jedničkou byl loni, kdy Češi ve skupinové fázi porazili ve Valencii 3:0 na zápasy domácí Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko. Lídrem byl také v následném čtvrtfinále proti Austrálii nebo letos v kvalifikaci proti Izraeli. "Bude to teď trochu jiná pozice. Pro mě se bude hlavně měnit to, že budu zápasy otevírat a nastupovat na kurt jako první. To jsou ale věci, se kterými se dá pohrát," řekl Lehečka.

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila narazí ve skupině znovu na Španělsko, kterému pomůže světová trojka Carlos Alcaraz. Ve čtvrtek čeká tenisty Austrálie bez omluveného 11. hráče žebříčku Alexe de Minaura a v sobotu zakončí skupinu proti Francii. Do čtvrtfinále postoupí první dva týmy.

"V Davis Cupu si už soupeře nevybíráme. I loni jsme viděli, že ať jsme hráli jako jednička nebo dvojka, ty zápasy byly nesmírně těžké. Jsem rád, že jsme všichni za poslední měsíc ukázali, že nám betonový tenis sedí. Všichni máme hru na to, abychom tu podali kvalitní výkony a každý může zaskočit za kohokoliv. Jsem rád, že se český tenis posunul na úroveň, že už si musíme vybírat, kdo bude hrát," řekl Lehečka, jenž si pochvaloval rychlost kurtů ve Valencii.

Omluvenku De Minaura, s nímž loni ve čtvrtfinále Davisova poháru prohrál, vnímá z hlediska šancí na postup pozitivně. Čtvrtfinalistu letošního US Open nahradil v australské nominaci Thanasi Kokkinakis.

"Vím, že měl po Wimbledonu nějaké zranění a vynechal dvouhru na olympiádě či přípravné turnaje na US Open. Na něm byl však ve čtvrtfinále, a to jen potvrzuje, jak je to nebezpečný hráč. Pro nás bude určitě výhoda, že na tuhle fázi Davis Cupu nebude. I tak ovšem není co podceňovat. Australané v poslední době ukázali, že mají extrémně kvalitní tým. Ještě o něco kvalitnější než loni," řekl Lehečka. Vedle deblistů Matthewa Ebdena a Maxe Purcella vyzdvihl formu Alexeie Popyrina a Jordana Thompsona.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila hrál v létě turnaj v Cincinnati, kde se i díky vítězství nad Rusem Daniilem Medveděvem dostal do osmifinále, a na US Open postoupil do 3. kola, čímž si zde vylepšil maximum. Po zranění zad, kvůli kterému vynechal Roland Garros, Wimbledon či olympijské hry v Paříži, se už cítí fit.

"To je pro mě nejzásadnější, že jsem byl poslední dobou schopný zapracovat tak, že jsem celou šňůru v Americe odehrál bez zranění a výrazných bolestí. K tomu jsem si přivezl nějaké vyhrané zápasy, za což jsem rád. Navíc tu máme svůj realizační tým a můžeme pracovat na věcech, které jsou potřeba," doplnil Lehečka.