Nadal by si zasloužil zakončit kariéru titulem, prohlásil Alcaraz. Zdravotně je na tom už lépe

Alcaraz a Nadal vstoupí do Davis Cupu.

Letošní ročník Davisova poháru bude mít výjimečné zakončení. Během závěrečných bojů se totiž definitivně rozloučí jedna z největších tenisových legend a ikon. Rafael Nadal (38) po skončení týmové soutěže pověsí raketu na hřebík a Carlos Alcaraz (21), který je mnohými označován za jeho nástupce, si přeje, aby jeho krajan završil veleúspěšnou kariéru ziskem salátové mísy.

"Vím, jak je pro něj Davis Cup výjimečný. Nikdo jiný si víc nezaslouží zakončit neuvěřitelnou kariéru tímto titulem než Rafa. Bude to velmi těžké, ale je to pro mě obrovská motivace," řekl Alcaraz před úterním začátkem další fáze finálového turnaje Davis Cupu. Vyřazovací boje otevřou právě domácí Španělé proti Nizozemsku.

"Rafova rozlučka je pro mě mnohem důležitější. Davis Cup je každý rok, ale Rafa řekne sbohem tenisu poprvé a naposledy. Těším se, že v takovou chvíli budu po jeho boku. Tohle bude asi můj zatím nejvíce speciální turnaj, protože bude poslední pro Rafu," dodal úřadující šampion dvou grandslamů.

Vzhledem k okolnostem to bude mít týmový kapitán David Ferrer velmi těžké. Zatímco Alcaraze pošle na kurt určitě, u Nadala stále váhá. Očekává se spíše, že by majitel 22 trofejí z majorů zasáhl pouze do čtyřhry. Tu si s Alcarazem vyzkoušel na letošních olympijských hrách v Paříži, medaili ale hvězdné duo nevybojovalo.

Antukový král je smířený i s variantou, že bude ve španělské Málaze při svém posledním profesionálním vystoupení pouze na lavičce. "Chci pomoci týmu jakkoli, ať už na hřišti nebo jen fanděním," řekl Nadal.

Španělsko triumfovalo v Davis Cupu šestkrát, naposledy v roce 2019, a ve čtyřech případech figuroval v týmu Nadal. Velkými favority na titul jsou loňští šampioni Italové, kteří mají k dispozici lídra žebříčku Jannika Sinnera. Finále je na programu v neděli 24. listopadu a mohlo by v něm dojít na souboj právě mezi domácím Španělskem a Itálií.

Alcaraz stále není stoprocentně fit

Na tiskové konferenci před startem bojů o salátovou mísu hovořil Alcaraz také o svém zdravotním stavu. Už před cestou na právě skončený Turnaj mistrů totiž bojoval s nemocí a v Turíně dohrál s bilancí 1:2 už ve skupinové fázi.

"Stále jsem trochu nachlazený, ale v posledních dnech jsem tu mohl trénovat prakticky normálně. Uvidíme, jaké budou další dny. Na nachlazení jsem skoro zapomněl a jsem téměř stoprocentní," uvedl aktuálně třetí nejlepší muž pořadí. "Jsem na tom mnohem lépe než v Turíně," doplnil.