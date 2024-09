Slováci začali debut na finálovém turnaji Davis Cupu prohrou, ve skupině Čechů slaví Austrálie

ZHE JI / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

V úterý se ve čtyřech městech rozehrála skupinová fáze letošního ročníku Davisova poháru. Slovenští tenisté odstartovali svůj debut na finálovém turnaji porážkou 0:3 s Německem v čínském Zhuhai. Ve Skupině B, ve které jsou ve španělské Valencii i čeští tenisté, jde do čela Austrálie po vítězství nad Francií. V britském Manchesteru se radoval výběr Kanady a v italské Boloni slavila Belgie.

Slovensko odstartovalo svou premiéru na finálovém turnaji Davisova poháru porážkou v souboji našich sousedů s Německem. Slováci, kteří se kvalifikovali po výhře nad Srbskem, padli v úvodním zápase Skupiny C v čínském Zhuhai už po dvouhrách.

Nejprve Lukáš Klein podlehl 4:6, 5:7 Maximilianovi Martererovi a následně Jozef Kovalík prohrál 6:3, 3:6, 6:7 více než dvouhodinovou bitvu s Yannickem Hanfmannem. Kovalík měl velmi blízko ke srovnání, když v rozhodující sadě dohnal manko brejku a za stavu 5:4 disponoval mečbolem na returnu. Rozhodnout musel tie-break, v němž na německého favorita nestačil jasně 3:7.

Bod nedokázali slovenští tenisté získat ani v deblovém utkání. Klein s Igorem Zelenayem padli 5:7, 3:6 s finalisty právě skončeného US Open Kevinem Krawietzem a Timem Pützem.

Oba naši sousedé budou ve skupinové fázi čelit ještě výběrům Spojených států a Chile.

Stejně jako v čínském Zhuhai bylo už po singlových zápasech rozhodnuto také ve Skupině D v britském Manchesteru. Předloňští šampioni z Kanady si na úvod poradili s Argentinou a obě dvouhry zvládli bez ztráty setu.

Jako první bodoval Denis Shapovalov. Bývalý 10. a nyní až stý hráč žebříčku ATP, který se snaží o návrat po loňské zdravotní pauze, zdolal 7:5, 6:3 světovou jednatřicítku Francisca Cerúndola. V utkání proměnil všechny čtyři brejkboly.

O vítězství země javorového listu rozhodl Félix Auger-Aliassime, jenž se výrazně podílel na předloňském triumfu. V souboji s antukovým specialistou a kolegou ze třetí desítky světového hodnocení Sebastiánem Báezem dominoval poměrem 6:3, 6:3.

Další dva členy Skupiny D čeká vstup do skupinové fáze až ve středu, kdy bude Manchester hostit duel mezi domácí Velkou Británií a Finskem.

V dalších dvou utkáních úterního programu naopak musela rozhodnout čtyřhra. Jedním z nich byl první souboj ve Skupině B ve španělské Valencii, v níž se nacházejí i čeští tenisté, kteří do skupinových klání vstoupí středečním zápasem s domácím Španělskem.

Loňští finalisté z Austrálie, kterým chybí světová jedenáctka Alex de Minaur, začali dobře, když Thanasi Kokkinakis ve dvou tie-breacích přetlačil Arthura Filse. Francii ovšem zařídil vyrovnání Ugo Humbert, a to po suverénním vítězství nad Alexeiem Popyrinem, jenž na právě skončeném US Open zaskočil Novaka Djokoviče a před pár týdny triumfoval na Masters v Kanadě.

Do rozhodující čtyřhry nastoupili vynikající deblisté Matthew Ebden po boku šampiona US Open Maxe Purcella a Pierre-Hugues Herbert s Édouardem Rogerem-Vasselinem. A navrch měli Australani, kteří neproměnili ve druhé sadě mečbol, ale nakonec vydřeli vítězství 7:5, 5:7, 6:3.

V italské Boloni rozehráli lépe první skupinový zápas Nizozemci. Botic van de Zandschulp, senzační přemožitel Carlose Alcaraze z US Open, i díky odvrácenému setbolu udolal 7:5, 7:6 belgického outsidera a hráče až z konce druhé stovky žebříčku Raphaela Collignona.

Druhá dvouhra však nabídla celkem překvapivý výsledek. Zizou Bergs porazil ve třech setech 6:2, 6:7, 6:3 Tallona Griekspoora, připsal si svůj čtvrtý kariérní skalp TOP 50 a srovnal stav utkání na 1:1.

Stejně jako ve Valencii tak došlo na rozhodující čtyřhru. Z celkového vítězství se nakonec radovali Belgičané zásluhou sehrané dvojice Sander Gillé a Joran Vliegen, která přemohla 4:6, 7:6, 6:4 Wesleyho Koolhofa a Van De Zandschulpa.

Skupinová fáze letošního ročníku finálového turnaje Davisova poháru se bude hrát do konce týdne. Dva nejlepší týmy z každé skupiny se dostanou do vyřazovací fáze, jež se uskuteční od 19. do 24. listopadu v Málaze.

Pořadí skupin | Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry