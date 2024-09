Začíná skupinová fáze Davisova poháru, čeští tenisté věří v další postup

V úterý začne ve Valencii, Manchesteru, Boloni a Ču-Chaji skupinová fáze Davisova poháru. Soutěže se zúčastní také čeští tenisté, kteří chtějí zopakovat loňský postup do čtvrtfinále. Ve skupině B narazí na Austrálii, Francii a domácí Španělsko se čtyřnásobným grandslamovým vítězem Carlosem Alcarazem (21). Turnaje se budou hrát do neděle. Do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 19. do 24. listopadu v Málaze, postoupí ze čtyř skupin vždy dva nejlepší týmy.

Češi se mezi šestnáctku dostali díky úspěšné únorové kvalifikaci, kdy ve Vendryni porazili Izrael 4:0 na zápasy. Ve Valencii jsou v nejsilnějším složení, kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Tomáše Macháče, Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Víta Kopřivu a Adama Pavláska. Roli jedničky bude nově plnit 23letý Macháč, který si po postupu do osmifinále US Open polepšil ve světovém žebříčku na 35. místo a předstihl o dvě příčky Lehečku.

Reprezentanti vstoupí do turnaje ve středu proti domácímu Španělsku, o den později se utkají s úřadujícími finalisty Australany, jimž loni podlehli ve čtvrtfinále. Skupinu zakončí v sobotu proti Francii. "Myslím, že není důležité řešit soupeře. Musíme se soustředit na sebe. Když budou kluci pokračovat ve výkonech, které předváděli na US Open, nemusíme se bát nikoho a budeme určitě konkurenceschopní," řekl Navrátil.

Čeští tenisté chtějí navázat na loňské tažení, kdy postoupili rovněž ze silné skupiny bez zaváhání. Tehdy zdolali také ve Valencii Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko 3:0 na zápasy. Španělům však chyběl Alcaraz a vítěz rekordních 24 grandslamů Srb Novak Djokovič nastoupil proti Česku jen do čtyřhry.

"Minulý rok se nám tu dařilo, porazili jsme skvělé týmy a hráče. Letos je skupina ještě o kapánek těžší. Bude to náročné. Loni i letos jsme ovšem předvedli, že máme na to hrát proti těm nejlepším. Vzpomínky na loňský rok nám hodně pomohou," uvedl Menšík.

Ve španělské nominaci jsou vedle světové trojky Alcaraze také Pedro Martínez (42.), Roberto Bautista (62.) a Pablo Carreňo s Marcelem Granollersem. Australanům se v pondělí omluvil 11. hráč světa Alex de Minaur, kterého nahradil Thanasi Kokkinakis. V týmu mají také Alexeie Popyrina (24.), Jordana Thompsona (29.) a deblisty Maxe Purcella s Matthewem Ebdenem. Francouzi budou ve složení Ugo Humbert (18.), Arthur Fils (25.), Arthur Rinderknech (58.), Pierre-Hugues Herbert a Edouard Roger-Vasselin.

Češi odehrají skupinovou fázi Davis Cupu potřetí. Vedle loňska to bylo před třemi lety, kdy nestačili v základní skupině v Innsbrucku na Velkou Británii a Francii. Soutěž v letech 2012 a 2013 ještě ve starém formátu ovládli.

Vedle Valencie bude skupinová fáze v dalších třech městech. V "áčku" se v Boloni střetnou domácí Italové, Nizozemci, Belgičané a Brazilci. Obhájcům titulu Italům bude chybět světová jednička a čerstvý vítěz US Open Jannik Sinner. V "céčku", které nově hostí čínská Ču-Chaj, na sebe narazí týmy Německa, USA, Slovenska a Chile. Ve skupině D v Manchesteru zabojují domácí Britové, Finové, Argentinci a předloňští šampioni z Kanady.

Souboje ve skupině se hrají na dva vítězné zápasy. Po dvou dvouhrách je na programu debl.